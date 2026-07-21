Come vestirsi in spiaggia? Basta una camicia da abbinare al costume e il gioco è fatto

Addio pareo e vestiti attillati, la camicia è il capo più cool per la spiaggia. Ecco le idee su come abbinarla con il costume e gli outfit più trendy per l’estate 2026 da avere al mare.

Look mix and match con camicia a quadretti e short floreali American Vintage

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Diciamo addio al pareo e agli abiti utilizzati come copri costume in spiaggia: il nuovo must per l'estate sono le camicie da indossare al mare. Sono cool, sono comode, si indossano lunghe come un abito o legate in vita come un crop top, si asciugano in fretta perché realizzate in tessuti leggeri come il lino e sono belle anche se stropicciate.

Forse per tutti questi motivi le camicie, soprattutto quelle dalla silhouette oversize e dal taglio maschile, spopolano e si indossano in spiaggia sopra bikini e costumi interi. E poi, diciamo la verità, i vestiti in lurex o glitterati per il mare sono kitsch, gli abiti e i pantaloni lunghi sono scomodi e poco pratici, come anche i tubini troppo aderenti che costringono il corpo.

La camicia abbinata al pareo, look Sèzane

La camicia al posto del copricostume

La camicia come copri costume è la soluzione perfetta perché è pratica, elegante e occupa poco spazio in valigia. In spiaggia si può indossare in mille modi diversi, abbinandola a bermuda e short, con gonne morbide e pareo o ancora da sola, come fosse un mini abito, magari con una cintura in corda per sottolineare il punto vita. Inoltre è un capo versatile e furbo per l'estate perché si utilizza anche di sera con sandali gioiello, pantaloni palazzo in seta e mini clutch.

Camicia over indossata come mini abito nel look MICHAEL Michael Kors

Dai modelli bowling alle camicie in lino, i modelli di tendenza

Tra i modelli perfetti per il mare ci sono quelli ampi e dal taglio maschile, in cotone o lino che, come si diceva, possono essere indossati come un mini dress o possono essere legate in vita e abbinate a pantaloncini corti in stile boxer, altro trend di stagione. La camicia in spiaggia si indossa anche su pareo fantasia e con gonne wrap, in questo caso il capo di stagione si porta corto, legato in vita o inserito nel pareo e sblusato in vita. Non solo silhouette over: chi non ama i modelli extra large può scegliere camicie bowling con tagli crop in vita e maniche corte o ancora camicie in stile pijama, da abbinare a pantaloni morbidi in coordinato per creare un outfit in stile sleep couture.

Camicie crop con pareo nei look Natura

Colori, fantasie e abbinamenti da provare in spiaggia

I colori must sono il bianco o il celeste ma è possibile scegliere anche nuance più accese come verde menta e rosa bubble gum, da abbinare a contrasto con borse in paglia e sandali bassi color cuoio. Nonostante sia una colore scuro, anche il marrone può essere una valida alternativa. Se amate questa nuance o preferite varianti in kaki o verde muschio, puntate su camicie in stile safari con tasconi e applicazioni sulle spalle, da abbinare a sandali infradito con mini tacco e da illuminare con maxi bangle dai colori accesi come arancione o collane dorate. Per look più casual, infine, basta scegliere camicie in denim morbido o in stile worker, da portare aperte su costumi interi monocolore e abbinate a bucket hat e clogs o zoccoli in legno.

Camicia in stile safari indossata su costume intero, look Blazè Milano

Le fantasie più chic per la spiaggia sono quelle a righe sottili e verticali, sui toni del celeste e del verde, o ancora quelle bold e più vistose, con maxi stripes in color block. Questi ultimi modelli multicolor sono perfetti per essere abbinati a flip flop neon e con grosse borse in tela dalla fantasia a contrasto, utili per creare un look in mix and match. Tra gli outfit di tendenza per l'estate 2026 ci sono anche quelli mono tematici in full fantasy, con camicia coordinata con il costume (vedi il look firmato Burberry di Dua Lipa).