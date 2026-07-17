Sandali infradito col tacco, la mania dell’estate 2026: come si abbinano e i look di tendenza da copiare

Diciamo addio a flip flop e poolslide, nell’estate 2026 sono i sandali infradito con tacco mini a spopolare. Ecco la nuova tendenza con i look delle star da copiare e i modelli più belli da avere.

Sandali infradito Sèzane

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Dopo anni in cui erano praticamente scomparsi, i sandali infradito tornano un must per l'estate 2026. Nelle ultime stagioni questi modelli erano stati completamente soppiantati dal successo di pool slide, le tipiche ciabatte da piscina, o dai sandali a doppia fascia simili alle Birkenstock. Poi c'è stato l'anno del mono dito con i sandali ad anello, anche chiamati ring toe, ora le infradito conquistano la ribalta grazie a una serie di modelli miniml chic ispirati al mood Y2K. Chi non ricorda infatti gli infradito con il tacco indossati sotto jeans slim pantaloni pinocchietto, capi che erano tanto di moda negli anni 2000?

Corsi e ricorsi della storia (o della moda) dunque, del resto le tendenze passano e poi ritornano, capi e accessori sono "rivisti e corretti" in base al gusto del momento. Se nei 2000, ad esempio, i sandali infradito erano raso terra o avevano maxi zeppa, ora il mood è più essenziale: i modelli di tendenza dell'estate 2026 hanno linee semplici e molto basic e tutti sono caratterizzati dalla presenza di tacchi mini e sottili in stile kitten heels.

I sandali di tendenza sulle passerelle P/E 2026

Sulle passerelle Primavera/Estate 2026 moltissime Maison hanno proposto nei look della stagione calda una serie di varianti differenti di sandali infradito. Se da Balenciaga sono protagonisti i modelli bold con maxi suola, da McQueen spuntano varianti molto particolari, più sottili e affusolate, con tacco alto a cono e perline decorative. Qui la particolarità sta nell'intreccio che avvolge le dita centrali del piede.

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Sandali infradito sulla passerella Primavera/Estate 2026 di McQueen

Più classici i modelli infradito scelti da Max Mara per completare i look in passerella, in questo caso le linee sono essenziali, con listini in pelle nera e cinturino che lega il piede dietro il tallone, mentre il tacco è spesso.

Sandali infradito sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Max Mara

Quali sandali infradito scegliere e come abbinarli

Data la semplicità del modello è possibile puntare su modelli dai colori accesi come giallo, arancio o fucsia (come quelli della collezione stiva di Stuart Weitzman), da abbinare a tubini monocolore magari in tessuto marrone, in modo da dare un tocco più originale all'outfit. Tra le varianti più chic ci sono poi i sandali infradito in marrone, con dettaglio puffy sul collo del piede, come i modelli proposto da Alaia. Qui sono le linee bold a impreziosire il sandalo minimal, perfetto per essere abbinato con abiti dalle fantasie floreali colorate o con chemisier boho chic dalle fantasie paisley o coperti da stampe vichy.

Sandali infradito fluo Stuart Witzman

Sandali infradito in suede marrone Alaia

Sandali alti infradito, la nuova mania delle star

Il successo di questi modelli è cresciuto anche e soprattutto grazie ai look da star. Sono infatti moltissimi i volti noti dello showbiz e le top model che sono state fotografate con ai piedi il sandalo a infradito. Una su tutte Kaia Gerber che abbina infradito alte a un abito longuette, giocando con accostamenti di tonalità in color block.

Kaia Gerber in Mango

Infradito con legging e pinocchietti, la combo trendy per l'estate 2026

Come si diceva all'inizio, la combo pinocchietto più infradito alto è quella che più riporta alla mente lo stile Y2K ed è anche l'abbinamento più cool del momento. Avendo questi sandali linee sottili e slim sono perfetti per essere abbinati a leggings e pantaloni dalla silhouette aderente. I pinocchietti poi, lasciando piede e caviglia bene in vista, rendono i sandali protagonisti del look. L'inspo a cui guardare è l'outfit scelto da Khloe Kardashian per il Gran Premio di Monaco, dove ha sfoggiato un completo total black con canotta, leggings al polpaccio e sandali infradito di Gianvito Rossi.

Khloe Kardashian con sandali infradito Gianvito Rossi

Sandali infradito da abbinare alle gonne corte

Il mix perfetto per l'estate è anche quello con mini gonna, magari in denim bianco, tank top a canotta e pump infradito. I sandali must have si indossano anche sotto abiti corti fantasia, con disegni e stampe floreali o con blocchi di colore, ma stanno bene anche con tubini longuette e lunghi chemisier da portare aperti all'altezza dei polpacci.

Anetta Beri in Dsquared2

Valentina Ferragni in Roberto Cavalli

Come abbinare le infradito con il tacco ai pantaloni

Non solo gonne e pantaloni corti, i sandali infradito quest'estate si indossano anche con i pantaloni crop a gamba ampia e dalla vita alta. L'abbinamento da provare è con top e canotte bianche, su pantaloni mattone e sandali total black.

L'abbinamento con abiti e sandali Sèzane

Anne Hathaway ci offre infine l'ultima inspo look per i sandali must have dell'estate. L'attrice durante il press tour del film The Odyssey è apparsa con un outfit premaman total rouge, con pantaloni palazzo morbidi e over, sotto i quali spuntano un paio di sandali Vivaia, ancora in rosso che completano l'abbinamento full color.