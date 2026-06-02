Addio ballerine, vogliamo i mocassini: arricciati o da barca, guida ai modelli di tendenza per l’estate 2026
Addio ballerine e sandali raso terra: i mocassini hanno preso il posto di qualsiasi altro modello di scarpa bassa. La tendenza più cool e chic dell'estate 2026 sono infatti i loafer arricciati o con nappine, le scarpe simili a quelle da barca (in cuoio e con suole in gomma) e ancora originali varianti sabot aperte sul tallone. Portatori di uno stile elegantemente minimal, stanno spopolando perché sono versatili e si abbinano con tutto, sono comodi e perfetti per la stagione calda, si indossano di giorno o di sera e sono capaci di aggiungere al look quel tocco preppy che non guasta mai.
L'ascesa dell'estetica old money e dello stile college – che hanno sostituito lo street style tanto di moda negli anni scorsi – hanno contribuito ad accrescere il successo attuale dei mocassini. Il quiet luxury e quel desiderio di creare uno stile sobrio e non troppo vistoso hanno poi dato una spinta ulteriore alla tendenza. Sulle passerelle Primavera/Estate 2026 i loafer bassi o con kitten heels prendono il posto di sandali dal tacco alto nelle collezioni di Dior, Miu Miu, Loewe, Tod's e MM6 Maison Margiela, mentre celebrities come Jacob Elordi, Anne Hathaway e Hailey Bieber li utilizzano in look estivi o sui red carpet. Dalle varianti con punte round a quelli dandy style, dai modelli più originali con nappine o tessuti arricciati, ecco la nostra guida ai mocassini più trendy per l'estate 2026.
Mocassini da barca e punte round
Dal mix tra mocassini in pelle stile british e modelli casual da barca nascono nuove varianti realizzate con pellami più morbidi o in suede. Solitamente declinati in colori neutri, come il marrone, il cognac e il beige, hanno punte tondeggianti, linee soft e sono adornati con nodi a fiocco applicati in punta.
A lanciare i mocassini round che ricordano le scarpe da barca è Miu Miu. Già dalla scorsa stagione il brand di Miuccia Prada aveva proposto scarpe simili in look in cui dettagli iper femminili e vezzosi convivono con materiali tecnici e con particolari abbinamenti in layering. Il tutto è arricchito con mocassini in cuoio marrone divenuti in breve tempo un must copiato da tanti. Tra i modelli più classici di scarpe da barca ci sono poi le intramontabili varianti con suola in gomma a contrasto di Sebago o Timberland.
Mocassini arricciati e l'effetto goffratura
Il modelli più trendy del momento è il mocassino arricciato. Anche in questo caso si tratta di proposte che tentano di ammorbidire le forme rigide del classico penny loafer. Qui le punte si allungano, i pellami sono più soft e le cuciture sulla tomaia vengono realizzate con una goffratura che dà vita al particolare effetto arricciato.
Uno dei primi brand a proporre questi varianti è stato Saint Laurent, che ha reinterpretato il classico intramontabile utilizzando una lavorazione in linea con le esigenze del momento, ovvero avere una scarpa versatile che accompagnasse il piede quasi come una pantofola, senza rinunciare a stile ed eleganza. Gli arricciati sono proposti solitamente in pelle nera ma per l'estate 2026 appaiono modelli in suede o pelle invecchiata. Tra i fan dei mocassini must have c'è Jacob Elordi che, anche sul red carpet, al look Bottega Veneta abbina mocassini effetto vernice con dettaglio goffrato in punta.
Mocassini sabot e babuche
I mocassini più originali dell'estate 2026 sono quelli in versione sabot che assomigliamo a babuche. Diversi brand hanno reinterpretato i classici loafer adattandoli alle esigenze della stagione calda, creando particolari varianti aperte sul tallone. Ci sono poi i modelli con elastici e pellami morbidi che possono essere indossati chiusi o come fossero pantofole.
In passerella abbiamo visto mocassini open da MM6 Maison Margiela, con proposte in giallo burro e dal tacco mini, mentre Tod's disegna scarpe basse aperte dietro in pelle color cognanc o in bianco con particolari inserti a intreccio sulla tomaia. Tra le star amanti di questo modello c'è Hailey Bieber, la quale sfoggia uno styling estivo total black e in puro stile Y2K, indossando un coordinato con gonna longuette e top incrociato, a cui abbina una borsa in pelle di Gucci e ciabattine sabot.
Mocassini dandy, punte allungate e nappine
Il loafer allungato, con punta squadrata o decorato da nappine, è il modello che più richiama alla mente lo stile dandy. Il classico dal sapore british per l'estate 2026 viene ridisegnato e modificato attraverso l'utilizzo di pellami a contrasto, come i modelli in bianco e nero con maxi logo che hanno sfilato sulla passerella di Dior.
Loewe propone versioni più strong e decise in total red e con nappine a ricciolo, mentre Louis Vuitton punta sul pellame color cioccolato per i mocassini con laccetti sulla punta. L'abbinamento con mocassini dandy da copiare è quello di Anne Hathaway, immortalata durante le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2 con indosso una camicia bianca (capo must di stagione), gonna cargo dal tessuto plissé e mocassini Santoni in pelle scura con impunture e nappine.