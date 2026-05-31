Il reggiseno c’è e si vede: bra mania, la tendenza dell’estate 2026 che ridefinisce l’estetica femminile

I bra look sono i più cool del momento, la tendenza dell’estate 2026 vede il reggiseno protagonista. Non più nascosto, ma utilizzato come capo principale di uno stile iper contemporaneo che si lega strettamente al power dressing femminile.

Prada Primavera/Estate 2026

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Prima nascosto ora bene in mostra. Il reggiseno, spesso considerato simbolo di oppressione, ora diventa l'essenza di un'estetica moderna, in cui il corpo femminile non è più oggetto dello sguardo altrui ma diventa soggetto. I bra look utilizzano il capo intimo come dettaglio necessario all'autodeterminazione, utile per ridefinire il racconto e affermare il proprio potere. La nuova e audace tendenza dell'estate 2026 racconta il desiderio di essere sensuali per se stesse e non per gli altri, mostra la scelta di rivelare ciò che si vuole del proprio corpo, nelle modalità in cui ognuna sceglie di farlo. In opposizione al movimento No Bra, che professa la necessità di liberarsi da un indumento scomodo e fastidioso, la moda riporta il focus sul capo intimo per modificare i termini della narrazione e riflettere sull'empowerment femminile nella società moderna.

I reggiseni "tagliati male" di Prada

Sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Prada il fil rouge della collezione sono proprio top che assomigliano a reggiseni, ridisegnati però in una chiave desueta, che non strizza l'occhio alla sensualità della lingerie ma piuttosto volge lo sguardo alla necessità di riscrivere i canoni del femminile. In questi caso i reggiseni assomigliano a carta modelli, sembrano tagliati in maniera quasi grossolana e senza rifiniture, cadono morbidi sul corpo senza costringerlo, non hanno gancetti, coppe o ferretti. Appaiono sulla pelle con disegni trompe l'oeil.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Prada

L'intimo diventa un gioiello da mostrare

Da Jil Sander i reggiseni sono ben visibili grazie a grossi oblò intagliati su bluse e top, che rivelano luccicanti bra coperti di macro paillettes, volutamente eccessivi e vistosi, in contrasto con le linee pulite ed essenziali dei completi disegnati da Simone Bellotti. Qui gli opposti convivono e si mescolano all'interno dei look rigorosi in cui sembrano fiorire reggiseni gioiello, simbolo di una femminilità ridefinita.

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Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Jil Sander

Anche Dario Vitale, nella prima e ultima collezione disegnata per Versace, trasforma il reggiseno in un prezioso monile, che sembra uscito dal camerino di Elizabeth Taylor durante le riprese dell'iconico film Cleopatra. Il micro bra scintillante appare in messy look, con maglioncini legati in vita per creare uno styling impreciso e fuori dai canoni. Il "disordine" racconta un bisogno di libertà espressiva di una donna che non rinuncia al dettaglio pratico anche nell'outfit più glam e sensuale.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Versace

Power dress e look da office sirens

Molto diversa l'estetica delle designer Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio che, nella collezione P/E 2026 di The Attico, guardano allo stile Y2K e ai look da office sirens. L'abbigliamento si trasforma in una corazza, scelta da una donna che mescola capi maschili oversize con gonne iper aderenti a vita bassissima e reggiseni in pizzo vedo non vedo. Bralette e micro top non sono mai nascosti ma esibiti come dettaglio principle di completi, sì sensuali, ma mai vezzosi, attraverso cui dare vita a uno stile forte, sicuro e deciso. Anche in questo caso il capo intimo diventa l'escamotage attraverso cui raccontare la scelta di ricercare la sensualità per piacersi e non per piacere.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di The Attico

Da Fendi i reggiseni, realizzati in colori accesi come il rosso, appaiono sotto camicie o bluse trasparenti e ricordano modelli sportivi o ancora top di bikini a triangolo dalle spalline doppie. Nei look estivi contrasti forti di color block convivono con effetti nude e motivi floreali, tutti dettagli che diventano cornice per il reggiseno, il quale resta comunque protagonista e ben visibile.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Fendi

Sulla passerella P/E 2026 di Givenchy, infine, le coppe rigide dei reggiseni – abbinati a gonne asimmetriche o a blazer total black – ricordano le conchiglie che celano il seno delle sirene. Sarah Burton ridisegna per la Maison francese un simbolo dell'iconografia mitologica, decontestualizzandolo e trasportandolo in una dimensione del tutto nuova e iper moderna.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Givenchy by Sarah Burton

Come spesso accade la moda diventa un racconto di qualcosa di più profondo che super l'atto necessario di coprire il corpo. Il trend del reggiseno in mostra diventa l'escamotage attraverso cui rivelare bisogni, necessità e desideri. L'abito diventa quindi il simbolo attraverso cui modificare il costume, arma contro il controllo del corpo femminile che finalmente si libera.