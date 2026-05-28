Il trend dell’estate 2026 sono i baby dooll indossati con shirt e maxi felpe, come Diletta Leotta

Il look destinato a diventare il più trendy dell’estate 2026? Quello proposto da Diletta Leotta con abito sottoveste e maxi t-shirt.

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Manca meno di un mese all'inizio dell'estate 2026 e, complici le temperature roventi, sono moltissimi coloro che hanno già fatto il cambio di stagione, rispolverando gli abiti leggeri e da mare. Per capire quali saranno le tendenze più gettonate dei prossimi mesi si può dare uno sguardo ai recenti look delle star, prima tra tutte Diletta Leotta. Trasferitasi in una villa sul Lago di Garda dopo la nascita di Leonardo, sta trascorrendo le sue giornate nel più totale relax, puntando tutto su abiti lingerie abbinati a maxi t-shirt. Scommettiamo che questo outfit "a contrasto" diventerà il must dell'estate?

Diletta Leotta si prepara all'estate con i look a contrasto

Diletta Leotta viene da sempre considerata un'indiscussa icona fashion e anche a poche settimane dal parto non sta deludendo le aspettative dei fan in fatto di stile. Fin da quando è rientrata a casa col piccolo Leonardo ha lanciato uno dei trend super comfy destinati a spopolare in estate: quello dei look "a contrasto" che mixano casual, comodità e sensualità. Da giorni, infatti, sta puntando tutto su degli slip dress di raso colorati, dei modelli corti in stile sottoveste arricchiti da orli di pizzo, abbinati a t-shirt oversize e a maxi t-shirt. A completare il tutto non mancano gli stivali senza tacco, accessorio dall'animo rock perfetto per rendere un outfit ancora più grintoso ma senza rinunciare al glamour.

Diletta Leotta in slip dress e felpa

Il trend da seguire nell'estate 2026

Scegliere un outfit comodo in estate è fondamentale per non ritrovarsi a dover combattere contro il caldo eccessivo tra tessuti inadeguati e silhouette eccessivamente stretto. La soluzione perfetta per affrontare le temperature roventi con stile è quella proposta da Diletta Leotta. Tutto ciò che serve è uno slip dress in versione mini, di quelli che a primo impatto sembrano baby doll, ma che in realtà nella quotidianità si rivelano sensuali e glamour.

Il look per l’estate di Diletta Leotta

Per smorzare il mood iper femminile del capo bisogna abbinarlo a degli accessori a contrasto, dalle felpe oversize alle t-shirt ampie, fino ad arrivare alle giacche di jeans e ai soprabiti sportivi, l'importante è mixare con il giusto equilibrio casual e glamour. Il risultato? Fresco, sbarazzino e fashion, oltre che estremamente cozy.