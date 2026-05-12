Diletta Leotta torna a casa con Leonardo: la festa di benvenuto tra fiocchi e maxi torte azzurre

Diletta Leotta è appena diventata mamma per la seconda volta: ha messo al mondo il piccolo Leonardo e non potrebbe essere più felice. Ieri sera è tornata a casa col bimbo, la sorellina Aria e il marito Loris Karius e ad accoglierla c’era una piccola festa di benvenuto con fiocchi, orsetti e maxi torte azzurre.

Diletta Leotta è appena diventata mamma per la seconda volta: due giorni fa ha messo al mondo Leonardo, il secondogenito nato dal matrimonio con Loris Karius, e non potrebbe essere più felice. Dopo aver documentato i momenti più belli della gravidanza sui social (con tanto di focus sui look premaman super glamour), ha annunciato la nascita del bimbo con delle dolcissime foto di famiglia realizzate in ospedale a poche ore dal parto. Ora è tornata finalmente a casa ma la cosa che non sapeva è che ad attenderla c'era una mini festa di benvenuto organizzata per lei e per il piccolo: ecco tutti i dettagli del party all'insegna dell'azzurro e del bianco.

La festa di benvenuto per il piccolo Leonardo

Per l'arrivo a casa del piccolo Leonardo e della mamma bis Diletta Leotta i familiari hanno organizzato una dolcissima festa di benvenuto. La conduttrice si è resa conto della sorpresa non appena uscita dall'auto e, una volta entrata in casa, è rimasta letteralmente senza parole: all'ingresso ha trovato decine di palloncini "volanti", dei festoni che recitavano "Welcome home", decorazioni a forma di fiocco e di cuore e una splendida tavola imbandita.

La festa di benvenuto per Leonardo

Maxi torte personalizzate con il nome Leonardo, montagne di bon-bon, muffin e biscotti al burro: tutto era in bianco e azzurro in onore del piccolo. Non è mancato il suo primo regalo: un peluche bianco che indossa una t-shirt col nome ricamato a mano.

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Diletta e Aria alla festa di benvenuto per Leonardo

Il primo look da mamma bis di Diletta Leotta

Per il ritorno a casa con il piccolo Leonardo Diletta Leotta non ha lasciato nulla al caso in fatto di look, anzi, ne ha approfittato per celebrare con un tocco fashion la sua "nuova vita" da mamma bis. A farla da padrone è una felpa oversize a fondo grigio, personalizzata con na maxi scritta fucsia sul petto che recita "Mum of two", ovvero "Mamma di due figli".

Diletta Leotta con la felpa da mamma bis

L'ha abbinata a uno slip dress in seta beige, un modello con gli orli di pizzo di cui si intravedeva solo la minigonna, mentre per quanto riguarda le scarpe, ha rinunciato ai tacchi, preferendo dei comodi stivali raso terra in stile biker. Papà Loris è apparso super glamour in pantaloni grigi over dalla linea classica e camicia lilla, mentre la piccola Aria ha optato per la comodità di una tuta bianca e fucsia firmata GCDS. La famiglia Karius-Leotta non è forse meravigliosa?