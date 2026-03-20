La festa di compleanno di Leone Lucia Ferragni è un lasergame party con i tatuaggi a tema Labubu

Ieri Leone Lucia Ferragni ha compiuto 8 anni e come regalo ha ricevuto un lasergame party. A documentare i dettagli dell’evento è stata mamma Chiara, apparsa super emozionata.

Ieri, 19 marzo 2026, Leone Lucia Ferragni, il primo figlio nato dal matrimonio ormai finito di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto 8 anni e, come da tradizione, ha ricevuto in regalo una mega festa con gli amichetti. Non si sa se per l’occasione i due genitori divorziati si siano riuniti ma la cosa certa è che solo la mamma ha condiviso sui social un dolce messaggio di auguri per celebrare la giornata speciale. È stata proprio quest'ultima a rivelare alcuni dettagli del party organizzato con il bimbo, dalla “battaglia laser” alla sessione di tatuaggi fake a tema Labubu.

La torta personalizzata di Leone Lucia Ferragni

Il giorno del compleanno di Leone è cominciato con una dolce dedica di mamma Chiara, che sui social ha condiviso delle dolci foto in sua compagnia (ma di spalle), accompagnate dalla didascalia: “Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito e oltre”.

La torta personalizzata

Nel pomeriggio è poi andata in scena la festa: un lasergame party, ovvero un gioco di simulazione di battaglia, dove i partecipanti indossano gilet con sensori e “armi” a infrarossi. Per lui non è mancata la torta a tema con tanto di scritta “Leo 8” e statuina che riproduce le sue sembianze. Ai piccoli invitati, inoltre, è stata riservata una sessione di tatuaggi fake coloratissimi a tema Labubu, una delle più grandi passioni del festeggiato.

I tatuaggi a tema Labubu

Il look di Chiara Ferragni per la festa del figlio Leone

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la festa degli 8 anni di Leone? Complice il fatto che l'evento si è tenuto nel primo pomeriggio, l'imprenditrice non ha avuto il tempo di tornare a casa dopo gli impegni lavorativi mattutini. Nonostante ciò, ha lasciato trionfare il glamour.

Il look casual di Chiara Ferragni

Ha abbinato un paio di jeans a vita bassa leggermente a zampa a una polo a righe panna e bordeaux, completando il tutto con un cinturone borchiato portato a vista e una giacca di camoscio color cammello. Niente tacchi alti, la mamma del festeggiato ha preferito rimanere comoda con un paio di mocassini coordinati in camoscio beige. Non è mancato il tocco griffato: una maxi bag in pelle nera di Chanel, un modello vintage che attualmente non è in vendita sul web.