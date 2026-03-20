stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La festa di compleanno di Leone Lucia Ferragni è un lasergame party con i tatuaggi a tema Labubu

Ieri Leone Lucia Ferragni ha compiuto 8 anni e come regalo ha ricevuto un lasergame party. A documentare i dettagli dell’evento è stata mamma Chiara, apparsa super emozionata.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri, 19 marzo 2026, Leone Lucia Ferragni, il primo figlio nato dal matrimonio ormai finito di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto 8 anni e, come da tradizione, ha ricevuto in regalo una mega festa con gli amichetti. Non si sa se per l’occasione i due genitori divorziati si siano riuniti ma la cosa certa è che solo la mamma ha condiviso sui social un dolce messaggio di auguri per celebrare la giornata speciale. È stata proprio quest'ultima a rivelare alcuni dettagli del party organizzato con il bimbo, dalla “battaglia laser” alla sessione di tatuaggi fake a tema Labubu.

La torta personalizzata di Leone Lucia Ferragni

Il giorno del compleanno di Leone è cominciato con una dolce dedica di mamma Chiara, che sui social ha condiviso delle dolci foto in sua compagnia (ma di spalle), accompagnate dalla didascalia: “Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito e oltre”.

La torta personalizzata
La torta personalizzata

Nel pomeriggio è poi andata in scena la festa: un lasergame party, ovvero un gioco di simulazione di battaglia, dove i partecipanti indossano gilet con sensori e “armi” a infrarossi. Per lui non è mancata la torta a tema con tanto di scritta “Leo 8” e statuina che riproduce le sue sembianze. Ai piccoli invitati, inoltre, è stata riservata una sessione di tatuaggi fake coloratissimi a tema Labubu, una delle più grandi passioni del festeggiato.

Leggi anche
Vittoria Ferragni sfoggia lo “chignon perfetto”: la pettinatura trendy creata da mamma Chiara
I tatuaggi a tema Labubu
I tatuaggi a tema Labubu

Il look di Chiara Ferragni per la festa del figlio Leone

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la festa degli 8 anni di Leone? Complice il fatto che l'evento si è tenuto nel primo pomeriggio, l'imprenditrice non ha avuto il tempo di tornare a casa dopo gli impegni lavorativi mattutini. Nonostante ciò, ha lasciato trionfare il glamour.

Il look casual di Chiara Ferragni
Il look casual di Chiara Ferragni

Ha abbinato un paio di jeans a vita bassa leggermente a zampa a una polo a righe panna e bordeaux, completando il tutto con un cinturone borchiato portato a vista e una giacca di camoscio color cammello. Niente tacchi alti, la mamma del festeggiato ha preferito rimanere comoda con un paio di mocassini coordinati in camoscio beige. Non è mancato il tocco griffato: una maxi bag in pelle nera di Chanel, un modello vintage che attualmente non è in vendita sul web.

Chiara Ferragni con la maxi borsa Chanel
Chiara Ferragni con la maxi borsa Chanel
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Torna il bomber ma in versione mini: 6 abbinamenti di tendenza per la primavera
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have
Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l'evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer "tagliati" in stile anni '60
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views