La festa per i 5 anni di Vittoria Lucia Ferragni è a tema Labubu con torta e festoni total pink

Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni ieri e per festeggiare ha voluto organizzare una festa a tema Labubu con palloncini colorati, installazioni e una mega torta personalizzata.

Ieri, lunedì 23 marzo, Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni e, così come il fratello Leone, anche lei ha ricevuto in regalo dalla famiglia una festa iper personalizzata. A documentarne tutti i dettagli è stata mamma Chiara Ferragni che, dopo aver passato il weekend sul Lago di Como con entrambi i figli, è rientrata a Milano per permettere alla "birthday girl" di celebrare il gran giorno in compagnia degli amichetti. Il tema scelto per il party dalla piccola è Labubu, i mostriciattoli diventati virali lo scorso anno e che ancora oggi vengono considerati super trendy.

L'allestimento a tema Labubu scelto da Vittoria Lucia Ferragni

Com’è stata la festa per i 5 anni di Vittoria Lucia Ferragni? La mamma Chiara le ha permesso di scegliere il tema e lei non ha avuto dubbi: ha voluto che tutto fosse ispirato ai Labubu.

Vittoria Lucia Ferragni alla sua festa

Dalle installazioni decorate con i palloncini colorati alla pentolaccia riempita di dolciumi, fino ad arrivare alla torta personalizzata col suo nome, il numero 5, una statuina che riproduce le sue sembianze e gli iconici peluche di origini giapponesi: il party era un vero e proprio trionfo degli iconici peluche.

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La pentolaccia a forma di Labubu

Come richiesto dagli accordi di divorzio con Fedez, la bimba è stata fotografata solo di spalle mentre gioca con l’allestimento ma tanto è bastato per mostrare ai fan quanto è cresciuta: non solo è altissima, ha anche dei capelli biondi lunghi e fluenti proprio come la mamma.

La torta di Vittoria

I regali ricevuti da Vittoria Lucia Ferragni

Chiara Ferragni sui social non ha mostrato solo il look casual con camicia a quadroni e pantaloni skinny che ha scelto per il party, ha anche rivelato alcuni dei regali ricevuti dalla bimba.

L’allestimento della festa

Di che doni si tratta? Il primo è una divertente borsa dell’acqua calda di Hello Kitty, un modello ricoperto di un tessuto peloso total pink, mentre il secondo è un adorabile cappellino di filo a forma di fragola, ovvero rosso ma con la punta verde.

La borsa dell’acqua calda di Hello Kitty

L'imprenditrice ha scherzato con ironia sul fatto che avrebbe voluto “rubarli”, sottintendendo che sono così belli che li utilizzerebbe tranquillamente nonostante siano per bambina. Insomma, a quanto pare Vittoria è davvero la mini-me di mamma Chiara, proprio come quest’ultima ha sottolineato nel dolce post di auguri condiviso su Instagram per il compleanno.