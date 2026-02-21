Chiara Ferragni torna a mostrare Vittoria sui social: sulla neve non rinuncia al costume di Elsa

Chiara Ferragni è più attiva che mai sul fronte professionale: da quando si è lasciata alle spalle il processo per il Pandoro Gate, sembra aver ripreso la sua vita in mano e ora non può fare a meno di godersi la ritrovata serenità. Dopo una serie di viaggi di lavoro, ora è partita alla volta delle Dolomiti per concedersi una vacanza rilassante in compagnia dei figli. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Ha ricominciato a mostrarli sui social (anche se solo di spalle): ecco il particolare super divertente che ha rivelato sulla piccola Vittoria.

La vacanza sulla neve di Chiara Ferragni con i figli

Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono separati, i piccoli Leone e Vittoria sono letteralmente scomparsi dai social. I due, infatti, hanno stipulato un accordo ben preciso: non devono mostrare i bimbi sui social (o, almeno, non devono immortalarli in primo piano). Negli ultimi mesi, però, entrambi hanno "raggirato" il divieto fotografandoli di spalle. L'ultima ad averlo fatto è stata mamma Chiara che, oltre ad aver rivelato la nuova dolcissima passione di Leone, ovvero raccontare tutto ciò che fa al suo cactus, ha anche documentato la recente vacanza alpina, mostrando Vittoria mentre gioca con la neve con il cane Paloma.

Vittoria Ferragni vestita da Elsa sulla neve

Il costume della principessa Elsa indossato da Vittoria Ferragni

Il dettaglio su cui Chiara Ferragni ha portato l'attenzione? Vittoria sulla neve ha voluto indossare l'abito da Elsa, da sempre la sua principessa Disney preferita. La bimba ha sfidato il freddo con indosso il vestitino di seta azzurra "stellata", abbinandolo a un bomber total pink coordinato a un adorabile cappello di lana total pink con il pon-pon di pelo. L'imprenditrice ha commentato la tenera scena con l'emoticon della faccina "sciolta", a prova del fatto che l'ha divertita non poco. Insomma, Vittoria potrà anche essere cresciuta ma continua a immedesimarsi nella principessa delle fiabe che è biondissima proprio come lei.