Giulia Salemi sfila a Cannes 2026: look scintillante con maxi scollatura e spacco

Ieri Giulia Salemi ha fatto la sua apparizione al Festival di Cannes, dove ha preso parte alla prima di La Bola Negra. Chi ha firmato il suo maxi dress scintillante con scollatura e spacco?

È arrivata quasi al termine la 79esima edizione del Festival di Cannes: domani andrà in scena la cerimonia di chiusura e si scoprirà chi è che si è aggiudicato l'ambita Palma d'Oro. Nel frattempo stanno continuando gli eventi a tema cinema, ultimo tra tutti la prima del film La Bola Negra andata in scena ieri. Come da tradizione, il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star ma, tra le dive internazionali come Penelope Cruz e Demi Moore, l'attenzione del pubblico italiano è stata attirata da Giulia Salemi, l'influencer di origini persiane diventata ormai un volto noto della tv. Chi ha firmato il suo scintillante abito sfoggiato sul red carpet?

Chi ha firmato l'abito di Giulia Salemi a Cannes

Giulia Salemi non poteva mancare al Festival di Cannes, al quale ha partecipato in qualità di testimonial del brand beauty L'Oréal Paris. Ieri, in occasione della prima di La Bola Negra, ha calcato l'ambito red carpet, distinguendosi per stile e bellezza con un look che non è passato inosservato. Si è affidata alla Maison Roberto Cavalli, che le ha "prestato" un meraviglioso abito Couture d'archivio. Si tratta di un sinuoso modello a fondo dark, con la gonna lunga contraddistinta da un profondissimo spacco laterale e il bustier smanicato con una maxi scollatura, la sua particolarità? È ricoperto di scintillanti decorazioni di perline sui toni del nero, argento e verde smeraldo. Per completare il tutto Giulia ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo dallo stile minimal, ovvero con due fascette sottilissime, una intorno alla caviglia, l'altra sul collo del piede.

Giulia Salemi in Roberto Cavalli Couture vintage

Giulia Salemi con raccolto e baby hair sul red carpet

Nel look "francese" di Giulia non poteva mancare un ulteriore tocco brillante: ha illuminato l'outfit con una serie di gioielli di diamanti, tutti firmati Damiani, dal bracciale doppio e rigido agli orecchini pendenti che le hanno contornato il viso. Anche l'acconciatura dell'influencer non è passata inosservata: niente capelli lisci o beach waves, ha optato per un raccolto tiratissimo ma con un ciuffetto di baby hair che cade sulla fronte. Per quanto riguarda il make-up, infine, ha scelto dei colori molto naturali ma con un focus più scuro sugli occhi, apparsi contornati da eye-liner sottilissimo e un tocco di rimmel. Giulia ha forse qualcosa da invidiare alle dive internazionali?