Festival di Cannes 2026, i look della serata inaugurale: sul red carpet trionfano paillettes e ruches

Ieri sera è partita la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Chi ha firmato i loro abiti di paillettes, ruches e piume?

È partita ufficialmente la 79esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema che fino al prossimo 23 maggio vedrà diversi registi e attori di fama internazionale presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri, in occasione della prima di La Vénus Electrique (The Electric Venus) di Pierre Salvadori, si è tenuta la cerimonia inaugurale e, come da tradizione, le star accorse alla Croisette ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Demi Moore, Kelly Rutherford, Heidi Klum, Jane Fonda: ecco tutti i look delle celebrities sul red carpet della prima serata di Cannes 2026.

I look delle star sul red carpet inaugurale di Cannes 2026

Cosa prevede il dress code del Festival di Cannes? Il vestito da sera lungo, un abito da cocktail o un tailleur mannish per le donne e lo smoking per gli uomini, a patto che tutto sia sobrio e non eccessivo. Tra le più eleganti e attese della serata inaugurale non poteva che essere Demi Moore, che in questa edizione del Festival ricopre i panni di giurata. Seguita dallo stylist Brad Goreski, ha scelto un lungo abito a sirena di Jacquemus, un modello tempestato di paillettes bianche che le ha fasciato la silhouette, con la scollatura strapless e un bustier scultura con i fianchi esaltati. Per completare il tutto ha scelto un maxi collier di diamanti scintillanti di Chopard e una piega sciolta ed extra liscia (ormai tratto distintivo della sua immagine).

Demi Moore in Jacquemus, gioielli Chopard

Gli amanti delle serie tv iconiche avranno sicuramente riconosciuto Kelly Rutherford, alias Lily van der Woodsen di Gossip Girl, che per la sfilata sul red carpet ha scelto l'eleganza senza tempo del nero ma rivisitando il trend in chiave super glamour. Il suo abito a sirena con maniche lunghe e bustier a girocollo è firmato Giorgio Armani ed è interamente ricoperto di paillettes quadrate che danno vita a un sensuale effetto vedo non vedo. Non è mancato il collier prezioso, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un raffinato raccolto.

Kelly Rutherford in Giorgio Armani

In total black anche Jane Fonda, una veterana del Festiva di Cannes, che ha fasciato la silhouette con un lungo abito dark firmato Gucci, un modello aderentissimo con maniche lunghe, collo alto e gonna a sirena ricoperto di paillettes dall'effetto liquido. Il collier a catena con goccia verde smeraldo, invece, è firmato Pomellato. A illuminare la sfilata sul red carpet dell'attrice sono stati i capelli grigi portati mossi e vaporosi, dettaglio di cui va assolutamente fiera.

Jane Fonda in Gucci, collana Pomellato

Sempre in nero anche Poppy Delevingne, che per l'occasione ha scelto un abito di pizzo e velluto dallo stile retrò, un modello smanicato con scollo a V e trasparenze audaci lungo la silhouette. Chi lo ha firmato? John Galliano, stilista che le ha permesso di indossare la sua favolosa creazione d'archivio di una collezione del 2007. I gioielli, dagli orecchini agli anelli scintillanti, sono tutti di Chopard.

Poppy Delevingne in John Galliano vintage, gioielli Chopard

Diventata famosa grazie a Emily in Paris, Philippine Leroy-Beaulieu, alias Sylvie Grateau, ha sfidato la scaramanzia vestendosi di viola. Così come nella serie, anche sul red carpet del Festival di Cannes ha lasciato trionfare il glamour. Ha scelto un look di Saint Laurent, Maison a cui si affida spesso durante le apparizioni pubbliche, sfoggiando un maxi dress di Saint Laurent con gonna a ruota, maniche lunghe e scollo a V, il tutto tempestato di esuberanti ruches.

Philippine Leroy–Beaulieu in Saint Laurent

A rendere l'effetto total black un tantino più sbarazzino è stata Caro Daur, che ha indossato un originale modello di Roksanda. Si tratta di un abito con bustier strapless e gonna a ruota alla caviglia, la cui particolarità sta negli orli di appariscenti piume rosse, nere e bianche.

Caro Daur in Roksanda

Maura Higgings si è trasformata in una diva d'altri tempi in un look black&white firmato Andrew Kwon. L'abito a tubino senza spalline e con la coda lunga è contraddistinto da un design senza tempo (non a caso fa parte della collezione invernale del 2023 ma è ancora super attuale). A renderlo ancora più scenografico è stato un lungo mantello coordinato portato sceso sulle spalle.

Maura Higgings in Andrea Kwon

A spezzare l'effetto dark è stata Heidi Klum, che ha scelto un colore insolito per un red carpet internazionale, il pesca. L'abito firmato Elie Saab è contraddistinto da una sinuosa gonna di seta con drappeggi intorno alla vita e strascico che parte dai fianchi, mentre il bustier rigido e strapless ha un maxi fiore arancione al centro del seno.

Heidi Klum in Elie Saab

Anaïs Demoustier è tra i giurati del Festival di Cannes insieme a Demi Moore e per la cerimonia di apertura non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sulla moda italiana con un un maxi dress floreale di Prada, un modello a fondo bianco con delle micro decorazioni all-over. Ha la gonna a trapezio, il taglio sotto al seno e lo scollo a V con le spalline che cadono morbide sulle spalle. A completare il tutto sono stati dei gioielli di Pomellato.

Anaïs Demoustier in Prada

Tra le grandi dive della serata inaugurale del Festival di Cannes non si può non annoverare Joan Collins, che ha illuminato il red carpet in total white con un abito d'Alta Moda di Stéphane Rolland tempestato di esuberanti ruches sul corpetto. La gonna, invece, è a sirena e con un leggero strascico. Non è mancata la parure di diamanti, anche se a fare la differenza sono stati i guanti dark al gomito, l'accessorio considerato il simbolo per eccellenza delle dive d'altri tempi.