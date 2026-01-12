Golden Globes 2026, cosa hanno indossato le star: nero e paillettes vincono sui nude look

Ecco cosa hanno indossato le celebrities sul red carpet dei Golden Globes 2026: stavolta sul red carpet l’eleganza ha vinto sui nude look.

Julia Roberts in custom Armani Privé

Anche quest'anno è tornato l'atteso appuntamento con i Golden Globes, i premi che precedono gli Oscar. La serata di premiazione si è svolta nella notte tra domenica 11 gennaio e lunedì 12 gennaio, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles: questa è stata l'83esima edizione della kermesse, che premia il mondo della tv e del cinema in diverse categorie. Quattro statuette sono andate al regista statunitense Paul Thomas Anderson, altre due alla pellicola Hamnet – Nel nome del figlio della regista cinese Chloé Zhao, altri quattro premi alla serie Adolescence. Sul palco anche Timothée Chalamet premiato come Miglior attore protagonista per l'attesissimo Marty Supreme. Premiata anche Michelle Williams come Miglior attrice in una miniserie tv per Dying for Sex. Le celebrities, quelle accorse per ritirare i premi e quelle che li hanno consegnati, hanno scelto look all'insegna dell'eleganza e della sobrietà. È forse finita l'era dei nude look?

I nude look della serata

La cantante ha confermato la sua predilezione per i look da diva, sfoggiando stavolta una creazione non custom né contemporanea, bensì un capo vintage di Jean-Louis Scherrer, abbinato a gioielli Sabyasachi. Il vestito a sirena risale al 2003: è un abito trasparente con applicazioni di pizzo marrone scintillante e un lungo orlo a sirena in tulle che si apre sul fondo. Jennifer Lopez è stata una delle poche a puntare sul nude look.

Jennifer Lopez in vintage Jean–Louis Scherrer, gioielli Sabyasachi

Come lei anche Jennifer Lawrence, con un abito trasparente sulle gambe, con inserti floreali e tagli laterali: è una creazione custom firmata Givenchy, che si discosta molto dallo stile minimal che predilige di solito. Per la serata ha voluto osare ed effettivamente ha stupito tutti con questo outfit dall'effetto vedo-non vedo.

Jennifer Lawrence in custom Givenchy, gioielli Swarovski

Jenna Ortega non si smentisce e conferma la predilezione per il total black, ma stavolta meno rigoroso e formale. Il vestito, infatti, benché nella parte superiore sia più coprente, addirittura con collo alto, lascia poi spazio a un ampio cut-out che lascia scoperta la schiena e i fianchi, per poi scendere con una gonna a sirena con piccolo strascico posteriore. La creazione di Dilara Findikoglu bilancia perfettamente lo stile gotico caro all'attrice, il suo personale must have sul red carpet, con un tocco più audace e inaspettato.

Jenna Ortega in Dilara Findikoglu

Dive (e divi) in nero, il colore che non passa mai di moda

Julia Roberts ha confermato che l'eleganza del nero non passa mai di moda, soprattutto declinata nella sua versione più minimal e sobria. L'attrice ha sfoggiato un abito custom Armani Privé, omaggiando dunque lo stilista da poco scomparso, icona di eleganza nel mondo. Per lei un abito col punto vita segnato, maniche 3/4 e ampia scollatura a V, enfatizzata da un pendente d'oro. Non è stata la sola a scegliere il Made in Italy: look Armani Privé anche per Kate Hudson.

Julia Roberts in custom Armani Privé, gioielli Swarovski

In nero anche Ariana Grande, che dopo la parentesi con la chioma biondo ghiaccio per esigenza di copione (il ruolo di Glinda in Wicked) è tornata ai capelli scuri e alla sua amata coda di cavallo alta, il suo tratto più distintivo. Per la serata ha indossato un abito nero di Vivienne Westwood con scollatura asimmetrica, fiocco su una spalla, gonna ampia con strascico posteriore.

Ariana Grande in custom Vivienne Westwood, gioielli Swarovski

Look total black per Teyana Taylor, che però ha stupito con un dettaglio particolare nel suo outfit. L'attrice ha calcato il red carpet con un abito di Schiaparelli Haute Couture con sciarpa al collo, corpetto leggermente drappeggiato e strascico. Ma era nella parte posteriore, la sorpresa: un perizoma di cristalli.

Teyana Taylor in custom Schiaparelli Haute Couture

Selena Gomez ha optato per un abito strapless in velluto nero di Chanel con dettaglio di piume bianche a contrasto. È frutto di un lungo lavoro della Maison: sono servite 323 ore di lavoro e comprende ben 200 elementi ricamati. Smoking e mocassini, con spilla di diamanti, per il marito Benny Blanco: era il loro primo red carpet di coppia da quando si sono sposati a settembre.

Selena Gomez in Chanel

Look classico firmato Louis Vuitton per Jeremy Allen White. L'attore sul red carpet ha sfoggiato uno smoking composto da giacca nera con revers in velluto, un paio di pantaloni coordinati, camicia bianca e papillon sottile. Erano i dettagli a fare la differenza: spilla a forma di giglio bianco sul risvolto e fazzoletto da taschino. Ha completato il look con un paio di scarpe di Christian Louboutin.

Jeremy Allen White in Louis Vuitton

Elegantissimo anche Paul Mescal, in smoking nero Gucci: giacca monopetto con revers a lancia in raso, pantaloni coordinati e stivali in pelle nera. Niente cravatta per lui, che ha in questo modo dato un tocco più casual all'outfit.

Paul Mescal in Gucci

Jacob Elordi ha indossato invece uno smoking nero di Bottega Veneta con gioielli Cartier e un paio di occhiali da sole Jacques Marie Mage a dare un tocco più casual e trendy al tutto.

Jacob Elordi in Bottega Veneta con gioielli Cartier

Elle Fanning vestita di fiori

Look da fata per Elle Fanning, che ha enfatizzato la sua etera bellezza con un abito Gucci dalla silhouette a clessidra interamente ricoperto di microfiorellini in toni pastello delicatissimi, con scollatura a V e maniche semitrasparenti. Ha impreziosito lo scollo con un vistoso collier Cartier. Ha sfilato sul red carpet insieme al fidanzato Gus Wenner, in smoking.

Elle Fanning in Gucci, gioielli Cartier

Gli outfit scintillanti della serata

Look sparkling per Leighton Meester, che ha partecipato alla serata assieme al marito Adam Brody, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, inossidabili. L'attrice ha scelto un abito Miu Miu senza spalline con fascia gialla sul seno e pailletees multicolori nella parte inferiore. Completo grigio e nero con papillon e occhiali da sole per il suo compagno.

Leighton Meester in Miu Miu e Adam Brody

Paillettes anche per Miley Cyrus, in total black, un abito di Saint Laurent. Il suo era uno degli outfit più teatrali della serata, merito del corpetto con maniche ampie, realizzate con una serie di strati di seta che sembravano quasi aprirsi a mo' di ali intorno al petto e alle spalle. Non poteva mancare un look degno di questa maestosità, infatti ha scelto un collier con smeraldo di oltre 15 carati, abbinato a orecchini e anelli di diamanti, tutti di Tiffany & Co.

Miley Cyrus in Saint Laurent, gioielli Tiffany & Co.

Look sparkling anche per Kylie Jenner, ormai ospite fissa alle premiazioni cinematografiche per dare il suo sostegno al compagno, l'attore Timothée Chalamet. I due sembrava avessero chiuso, perché per molto tempo non si sono più fatti vedere insieme e invece sono ufficialmente una coppia.

Kylie Jenner in Ashi Studio

L'influencer anche stavolta era accanto al suo uomo, vestita di paillettes color argento. Per lei un abito in perfetto Kardashian-Jenner style, aderentissimo e con punto vita estremamente enfatizzato, di Ashi Studio, con dettagli a raggiera sul décolleté. Look total black personalizzato per Chalamet, firmato Chrome Hearts: un completo tre pezzi in velluto con stivali. Sono le scarpe nate dalla collaborazione tra il brand e Timberlands.

Timothée Chalamet in Chrome Hearts

I Clooney conquistano il red carpet

Quando sul red carpet sfila Amal Clooney non ce n'è per nessuno: è una vera icona di eleganza e stile. E lo ha confermato a che stavolta, col suo look impeccabile rosso fuoco: un vestito di Balmain vintage. È un abito con drappeggi su gonna e corpetto dalla scollatura a cuore, fiocco sulla schiena e strascico posteriore. Una vera diva di Hollywood, mai esagerata, ma sempre raffinata e chic. Ovviamente ha preso parte alla serata assieme al compagno, George Clooney, elegantissimo a sua volta nel look firmato Giorgio Armani.

George Clooney in Giorgio Armani, Amal Clooney Amal Clooney in vintage Balmain, scarpe Jimmy Choo, gioielli Cartier

Emma Stone col caschetto, il taglio dell'autunno

Alla scorsa edizione dei Golden Globes, l'attrice aveva debuttato con un nuovo look: un drastico taglio di capelli, un pixie cut sbarazzino. A distanza di un anno ritroviamo Emma Stone con quello che si appresta a essere il taglio più cool dell'autunno: l'intramontabile caschetto in un caldo colore ramato, perfetto per la stagione fredda. L'attrice, poco avvezza al nero solitamente sfoggiato dalle celebrities nelle occasioni speciali, non ha deluso le aspettative, puntando invece su un outfit colorato: un completo composto da crop top satinato e gonna a vita bassa con frange e paillettes. È un custom look firmato Louis Vuitton.

Emma Stone in custom Louis Vuitton

Tocchi di bianco sul red carpet

Amanda Seyfried col suo outfit Atelier Versace ha portato un tocco di candore sul red carpet. Ha scelto l'eleganza del bianco, un look total white: l'abito strapless drappeggiato era abbinato a una stola e a un paio di sandali argento.

Amanda Seyfried in Atelier Versace, gioielli Tiffany & Co.

Come lei anche la collega Emily Blunt in Louis Vuitton e Pamela Anderson in Ferragamo. L'attrice da tempo ha abbracciato la filosofia no make-up: ha definitivamente detto addio al trucco, un modo per ribellarsi a certe imposizione di Hollywood che per troppo tempo hanno condizionato le donne, generando insicurezze.

Pamela Anderson in Ferragamo

La nuance è decisamente in linea con la tendenza Pantone, che ha eletto il Cloud Dancer come Colore del 2026, segnando una potente inversione di tendenza rispetto alle tonalità del passato.