Pamela Anderson dice no al make-up: "Troppa pressione per somigliare a chi vediamo sulle riviste" Pamela Anderson ha sentito il bisogno di autenticità: "Mi vestivo in base a quello che ci si aspettava da me. Poi ho pensato a essere felice con me stessa".

A cura di Giusy Dente

Pamela Anderson, Met Gala 2024

Ha suscitato un certo clamore la drastica decisione di Pamela Anderson, volto simbolo degli anni Novanta, che da un po' di tempo a questa parte ha deciso di mettere da parte il make-up, mostrando anche sui red carpet e alle serate di gala il suo viso al naturale. Ciò che le interessa oggi è godersi il momento, l'esperienza, senza soffermarsi su come appare, su ciò che pensa di lei la gente, sulle aspettative che i fan hanno nei suoi confronti. Ha smesso di preoccuparsi di tutto questo, si è lasciata alle spalle certi stereotipi e certi ideali legati alla bellezza e alla giovinezza a tutti i costi, di cui certamente è stata schiava in passato. Oggi esprime se stessa unicamente all'insegna dell'autenticità e per questo ha scelto di non truccarsi più. Non tornerebbe mai indietro, come ha confermato nell'intervista rilasciata a Dazed.

Pamela Anderson dice no al make-up

L'attrice va molto fiera della filosofia minimal che ha abbracciato, in fatto di make-up. Anche alla Paris Fashion Week, evento glamour per eccellenza, ha portato avanti la sua scelta. Ha raccontato: "Non posso stare seduta su una sedia del trucco per tre ore. Non voglio essere la ragazza più carina della stanza. Non sto cercando di competere con nessuno. Voglio solo andare a vedere la sfilata e vedere dei bei vestiti". Questo nuovo approccio ha attirato molta attenzione e lei non se lo aspettava: "L'ho fatto davvero per me stessa. E ora la gente mi ferma sempre e mi dice: grazie per quello che fai. Io volevo solo limare tutto e vedere chi ero, perché ci sono tutti quei personaggi che ho interpretato per tutta la vita. Ho pensato che questo fosse il mio momento per essere semplicemente me stessa". L'autenticità, arrivata a un certo momento, è diventata quindi un'esigenza vera e propria. In nome di questa verità ha scelto di mostrarsi sempre senza filtri, senza trucco, di occuparsi da sola della propria immagine: "Oggi non viaggio con un team glamour o cose del genere. Mi vesto da sola, mi trucco da sola, faccio i capelli da sola".

Instagram @pamelaanderson

Il concetto di bellezza per Pamela Anderson

Sin dalle sue prime apparizioni, Pamela Anderson è sempre stata guardata come un'icona di bellezza e sensualità. Oggi il suo modo di intendere la bellezza è diverso: si è liberata degli stereotipi che l'hanno guidata per molto tempo, di tutti quei preconcetti di cui era schiava, complici la giovane età, il mondo dello spettacolo. Oggi per lei la bellezza è qualcosa di soggettivo: "È la libertà di essere se stessi, è ciò che troviamo bello. So che la bellezza viene da dentro e sembra un cliché, ma è vero. La tua passione, la tua eccitazione e la tua sensualità vengono da dentro. Penso che sia la cosa più bella e interessante a qualsiasi età".

Pamela Anderson, Vanity Fair Oscar Party 2024

L'attrice non vuole più che siano gli altri a decidere al posto suo: "Mi vestivo e mi divertivo in base a quello che ci si aspettava da me. E in un certo senso questi ha preso il sopravvento. E in questi ultimi anni, quando ci ho pensato molto di più, ho pensato a come essere felice con me stessa. Ci mettiamo tanta pressione addosso per assomigliare alle persone che vediamo sulle riviste e nei film. Penso invece che le imperfezioni siano molto più interessanti. Trovo che sia più sensuale e non stiamo facendo provini per nessuno. Siamo abbastanza bravi così come siamo, con le nostre imperfezioni e le nostre piccole stranezze che ci rendono interessanti. Ci sono voluti anni per arrivare a questo punto, ci è voluto molto lavoro". Non ha alcuna intenzione di ritornare alla vecchia vita, alla vecchia versione di sé: "Sento che è sicuramente una scelta audace, ma sono contenta di averlo fatto perché non avrei voluto rincorrere la giovinezza o qualcosa di irraggiungibile o futile. Scavare davvero e scoprire chi sei e cosa ti piace è così interessante. Sono una persona diversa ogni giorno, ma mi piace così. Ci vuole anche coraggio per essere semplicemente te stessa".