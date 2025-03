video suggerito

Quali sono i colori di tendenza per la Primavera/Estate 2025: la guida alle tonalità di moda e come abbinarle Dal verde menta al giallo burro, passando per il testa di moro, il grigio ardesia, il pesca e il baby blue, ecco la guida ai colori di stagione con tutte le tonalità di moda per la Primavera/Estate 2025 e i consigli su come abbinare le nuance di tendenza.

A cura di Marco Casola

da sinistra Schiaparelli, Max Mara, Acne Studios, Saint Laurent, Moschino e Jil Sander

Dopo le sfilate di stagione la domanda che tutti si fanno è: qual è il colore di moda quest'anno? Non è facile rispondere, dato che spesso non c'è una nuance principale, raramente esiste un solo colore su cui tutti gli stilisti puntano. E' possibile però rintracciare le palette di tendenza e capire se il trend va verso tonalità di un certo tipo, magari distinguendo macro filoni, dal fluo alle nuance sabbiose, fino ai colori caldi e a quelli pastello. Dopo diverse stagioni in cui a dominare sono state le tonalità nude, i colori di tendenza per la Primavera/Estate 2025 virano verso una palette pastello, con accenti più luminosi, mentre continuano a essere di moda le varianti di marrone e grigio.

I colori di moda per la Primavera/Estate 2025

I colori pastello del 2025 sono più luminosi e meno polverosi, dunque il rosa diventa più simile al bubble gum, il verde salvia lascia il posto a tonalità più accese di menta e acquamarina, mentre il celeste e l'azzurro dusty cedono il passo al baby blue, ovvero un azzurro chiaro ma splendente. Non mancano poi tonalità accese come il rosso scarlatto e colori più neutri come il marrone e il verde oliva, quest'ultimo più deciso rispetto al verde militare. Vediamo nello specifico quali sono i trend per la Primavera/Estate 2025 con la guida ai colori di moda, i look di passerella a cui ispirarsi e i consigli per gli abbinamenti di colore da provare.

Rosso scarlatto

Il rosso di tendenza per la Primavera/Estate 2025 è quello scarlatto, una tonalità di brillante e accesa, dove spariscono i punti scuri che caratterizzavano il burgundy, tanto di moda nell'inverno che sta per finire.

Come si abbina – Il rosso di questa primavera si indossa di giorno e di sera e appare sia su mini dress in seta che su completi in maglia da abbinare insieme per un look full color. Il rosso scarlatto sta bene con tutte le nuance di marrone e con i beige, si abbina meno con nero e bianco.

N21

Schiaparelli

Louis Vuitton

Ralph Lauren

Ardesia

Il grigio ardesia è una tonalità molto particolare di grigio, che ricorda il colore della pietra da cui prende il nome. Questa tonalità di grigio è morbida e avvolgente perché più scura e intensa rispetto alle nuance di grigio perla e grigio polvere. Sulle passerelle primaverili l'ardesia è stato utilizzato per completi oversize con giacca e pantaloni, ma anche per abiti coperti da paillettes che illuminano la tonalità o ancora per outfit con capi in pelle.

Come si abbina – Il grigio Ardesia si indossa in full look, con capi coordinati, ma è una delle poche tonalità di grigio che sta bene anche se accostato a nuance calde come il rosso, il bordeaux o il corallo. Mentre viene esaltato meno se accostato al nero o a tonalità fredde e troppo chiare.

Loewe

Calcaterra

Prada

Acne Studios

Pesca

Tenue come una tonalità pastello, acceso come una nuance fluo, il pesca racchiude in sé elementi diversi che lo rendono un colore chiaro e morbido ma allo stesso tempo brillante e luminoso.

Come si abbina – Il pesca è facile da abbinare, perché molto è simile al cipria o al nude, dunque a tonalità neutre. Sulle passerelle Primavera/Estate 2025 il pesca è stato proposto in full look, abbinato con accessori in pelle marrone e testa di moro o smorzato con capi in bianco. Infine l'accostamento da provare è quello con colori simili al pesca, come beige e nude, che crea un particolare effetto degradé donando un tocco essenziale ma originale al look.

Ferragamo

Chloé

Stella McCartney

Olive green

Dimenticate il verde militare, nel 2025 è di moda il verde oliva, una tonalità scura ma arricchita da punte luminose che virano verso il senape, che ha spopolato sulle passerelle primaverili, dove abbiamo visto suit, tubini, trench e completi in questa colorazione.

Come si abbina – Non è semplicissimo abbinare l'olive green, perché è una nuance fredda che nasconde al suo interno accenti che virano verso sfumature calde. Il verde oliva si indossa in outfit monocolore o si abbina con il testa di moro e il bianco, sta bene anche con il blu e il nero. Se amate i contrasti forti l'accostamento da provare è quello del verde oliva con l'arancio o con il corallo.

Saint Laurent

McQueen

Mattone

E' simile al borgogna, ma è più chiaro e polveroso, diverso dal marrone scuro e più simile al magenta, stiamo parlando del color mattone, una delle nuance più trendy di stagione. In passerella lo abbiamo visto soprattutto su morbidi abiti drappeggiati, su modelli in maglia o su vestiti plissé in seta o altri tessuti leggeri, all'interno di look dal vago sapore boho chic.

Come si abbina – Questa nuance ricorda i colori caldi della terra e si sposa bene con tonalità chiare, come il beige, il rosa pastello e il cipria, ma sta bene anche con il nero e con nuance scure e "bruciate" di marrone e terra di Siena.

Marco Rambaldi

Zimmermann

Ferragamo

Rosa confetto

Addio al fucsia e al rosa Barbie, quello di moda nella primavera 2025 è un rosa più chiaro e tenue, che però si distingue dal classico rosa pastello perché è più brillante, luminoso e acceso.

Come si abbina – Il rosa confetto si abbina praticamente con tutto: sta bene con il bianco e con il nero, è perfetto con tonalità metalliche di argento e bronzo o se accostato a nuance avvolgenti di marrone e beige. Per accostamenti più audaci è possibile sperimentare look a blocchi di colore, abbinando il rosa confetto al rosso o ad altri colori forti come il verde smeraldo e il turchese.

Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Moschino

Chanel

Testa di moro

Il 2024 è stato l'anno del marrone e anche per la prossima primavera il trend non accenna a diminuire. Lungi dall'essere una tonalità scelta esclusivamente per l'inverno, il marrone è stato protagonista sulle passerelle P/E 25, dove hanno sfilato moltissimi look composti con capi in tessuti brown. Le varianti più trendy di marrone sono quelle scure e "bruciate", che virano verso il cioccolato e il testa di moro.

Come si abbina – Il marrone testa di moro è perfetto con il bianco, con il panna e con tutte le tonalità di beige e cipria. Si sposa bene anche con tonalità accese di verde lime, menta, pesca e sta benissimo con il rosa confetto. Il must per la primavera sono infatti i look in cui capi dal colore scuro sono smorzati con tonalità pastello o tendenti al fluo.

Max Mara

AndreAdamo

Miu Miu

Michael Kors Collection

Azzurro baby

Già all'inizio del 2025 sui red carpet le star avevano lanciato il trend del baby blue, facendolo diventare uno dei colori più cool dell'anno. Il baby blue è quell'azzurro brillante che ricorda gli abiti della fata turchina e che si differenzia dal celeste perché è più acceso e meno polveroso. Sulle passerelle primaverili lo abbiamo visto sfilare in varianti differenti e soprattutto su abiti drappeggiati, su morbidi vestiti in stile lingerie e in look con blazer e completi formali.

Come si abbina – L'azzurro baby sta bene con il bianco, col nero e con il blu navy, si abbina perfettamente con i toni caldi della terra, dal marrone al senape, e sta meno bene con il beige e con il cipria.

Acne Studios

Onitsuka Tiger

Ermanno Scervino

Burro

Tra i colori più cool di stagione c'è il giallo burro, una tonalità simile al crema che in alcuni casi vira verso il giallo paglierino mentre in altri si avvicina più al panna. Tutte queste varianti di burro hanno sfilato sulle passerelle dei grandi designer a Milano e Parigi, mentre sul palco di Sanremo è stata Miriam Leone a lanciare il colore di stagione sfoggiando uno splendido abito firmato Jil Sander.

Come si abbina – Gli accostamenti più semplici ed essenziali sono quelli tra giallo burro e accessori color cuoio o marrone. Se si vuole puntare su abbinamenti più azzardati è possibile mescolare il color burro con tonalità di arancio e corallo, oppure fare un mix con verde oliva o con tonalità più acide di lime.

Jil Sander

Versace

Fendi

Menta

Il verde menta è un colore perfetto per la stagione calda, luminoso ma tenue, vitaminico ma non troppo acceso, questa tonalità ha regnato sulle passerelle nei look con chemisier dal mood minimal, con abiti crochet e in quelli con tubini drappeggiati.

Come si abbina – Il verde menta sta benissimo con il grigio perla e con il beige, interessanti anche i mix con marrone e borgogna, evitate di accostarlo al rosso o al rosa.

Sportmax

Acne Studios

Fendi