Miriam Leone a Sanremo, spalle nude e sorriso smagliante per la prima volta all’Ariston Miriam Leone debutta all’Ariston in veste di co-conduttrice della terza serata, accanto a Carlo Conti. Ecco cosa ha sfoggiato sul palco. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Terza serata del Festival di Sanremo, nuovi co-conduttori al fianco di Carlo Conti. Dopo aver scelto Gerry Scotti, Antonella Clerici, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti, è la volta di tre donne del mondo dello spettacolo molto diverse tra loro. Sul palco dell'Ariston è la volta di Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La ex Miss Italia (incoronata nel 2008) ha sviluppato in questi anni una solida carriera di attrice e resta un'icona di bellezza amatissima dal pubblico, che apprezza molto lo stile chic e sofisticato che sfoggia di solito: una bellezza mai ostentata, ma valorizzata con garbo ed eleganza. Non poteva certo smentirsi proprio su un palco prestigioso come quello dell'Ariston, che la accoglie per la prima volta.

Il primo look di Miriam Leone a Sanremo

Come di tradizione, i co-conduttori della serata sanremese sono i protagonisti della conferenza stampa che si svolge la mattina. Avevamo dunque lasciato Miriam Leone con look firmato Tod's, impreziosito da gioielli Bulgari, quelli che la accompagnano sempre nelle occasioni speciali. Per la serata all'Ariston ha ovviamente messo da parte la mise casual e informale per qualcosa di decisamente più elegante. Gaia Fraschini è la stylist che cura i suoi look sanremesi.

L'attrice non ha deluso le aspettative. Ha puntato sull'intramontabile eleganza del nero: abito strapless in velluto per lei, impreziosito da perle candide. Pur lasciando libero il décolleté, ha aggiunto un paio di orecchini preziosi e scintillanti, per dare il giusto tocco di luce al tutto: una vera stella.