Lucio Corsi da piccolo: com'era il cantante di Sanremo prima del successo Sul palco di Sanremo 2025 lo abbiamo sempre visto con abiti originali e cerone bianco sul viso, ma com'era Lucio Corsi da bambino? Ecco la foto della sua infanzia.

A cura di Valeria Paglionico

Lucio Corsi è la grande rivelazione della 75esima edizione del Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston ha presentato il brano Volevo essere un duro e, dopo essere stato nella top 5 in tutte le serate, alla fine si è classificato a sorpresa al secondo posto. Come ha fatto a conquistare tutti? Col suo animo anti-convenzionale e con il suo desiderio di rimanere "normale" (basti pensare al fatto che non ha mai avuto uno stylist e che ha riciclato i look del tour). Ora sono moltissimi i fan che vogliono conoscere ogni dettagli della sua vita privata e della sua carriera, dal passato nel mondo della moda al successo delle t-shirt sanremesi a tema Topo Gigio. In quanti hanno mai visto una sua foto da bambino?

Lucio Corsi dagli esordi a Sanremo

Prima di Sanremo Lucio Corsi era conosciuto solo da un pubblico "di nicchia" appassionato di musica indie, ora invece le cose sono drasticamente cambiate: il nome del cantante viene associato alla fortunatissima esperienza sanremese e al brano di successo Volevo essere un duro. Sul palco siamo abituati a vederlo con degli abiti colorati e originali e con il viso coperto dal cerone bianco, ma com'era da bambino, quando non avrebbe mai immaginato di spopolare al Festival di Sanremo, evento simbolo della musica nazional-popolare? Ci ha pensato lui stesso a soddisfare le curiosità dei fan, postando sui social una dolcissima foto dell'infanzia.

Lucio Corsi a Sanremo

La foto di Lucio Corsi da piccolo

Lucio Corsi è molto attivo sui social ma, a differenza di molti colleghi, non documenta la sua normale quotidianità, preferisce usare il profilo Instagram solo per lavoro, condividendo con i fan successi, nuove uscite e progetti inediti. A inizio gennaio per ricordare l'uscita del disco Cosa faremo da grandi? (a cui tiene particolarmente) ha deciso di postare una foto di quando era bambino.

Lucio Corsi da piccolo

Nello scatto avrà avuto 4-5 anni, portava i capelli "a scodella" e un maglione azzurro e alle sue spalle aveva il quadro dipinto da sua madre diventato poi la copertina del disco. Certo, senza cerone sul viso è difficile riconoscerlo, ma basta guardarlo negli occhi per capire che, nonostante il passare degli anni, ha conservato il suo animo vispo e puro.