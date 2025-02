video suggerito

Analisi dei colori a Sanremo 2025: "Elodie la migliore, Olly il meno valorizzato" A Sanremo 2025 chi ha lavorato meglio sul fronte dell'armocromia e chi invece avrebbe dovuto scegliere una palette di colori diversa?

A cura di Giusy Dente

Elodie

Rose Villain coi suoi look audaci da "fuorilegge", California dei Coma_Cosa coi "cuoricini" disegnati sutto gli occhi, Fedez con le lentine nere e la "guerra" negli occhi: i cantanti di Sanremo 2025 hanno scelto look capaci di dare un senso ancora più profondo alle loro esibizioni. In collaborazione coi rispettivi stylist, molti hanno cercato di portare sul palco una narrazione estetica che andasse di pari passo con quella della musica, così da rendere davvero completa la performance. Questa mossa è risultata vincente, perché ha dato loro un'immagine coerente e sensata. Non vale per tutti: qualcuno, purtroppo, è risultato meno credibile, meno valorizzato dagli outfit. Il consulente d'immagine Ferdinando Schetty ha spiegato chi sono i promossi e i bocciati di quest'anno: chi ha lavorato meglio sul fronte dell'armocromia e chi invece avrebbe dovuto scegliere una palette di colori diversa.

Noemi e Elodie: chi stava meglio in argento?

Prima Elodie nella prima serata e poi Noemi per la finale: entrambe le cantanti in gara hanno scelto, per uno dei loro outfit, l'argento. Non è certo un colore facile: è una nuance impegnativa, capace però di dare all'immagine un tocco glamour e prezioso. Non è una tonalità adatta a tutti: "A livello di colori, se dobbiamo essere pignoli, è un colore che non andava a valorizzare al 100% entrambe. A livello stilistico mi è piaciuta di più Elodie: era un look ben pensato. Ma stava meglio a Noemi, perché comunque lei è più luminosa".

Noemi in Patou By Swarovski

Perché Elodie ha fatto centro coi suoi look

Elodie quest'anno ha leggermente rivoluzionato la sua immagine, mostrandosi in una veste da vera diva. In effetti la stylist si è rifatta a un'immaginario ben preciso: la Vecchia Hollywood degli anni Trenta. Da qui le perle, i capelli voluminosi, l'argento, le piume, i guanti lunghi, tutti elementi che si sono visti nelle varie serate.

Elodie in Prada nella prima serata di Sanremo 2025

Per lei è stato fatto un lavoro molto completo: "Da un punto di vista di narrazione stilistica, Elodie penso sia stata insieme a Bianca Balti la migliore o comunque una delle migliori, perché ogni look raccontava qualcosa, ogni look ci ha fatto sognare. Prima l'argento, poi quel bellissimo bordeaux che faceva spalancare la bocca: oltre a essere un colore che la valorizzava perfettamente, era proprio un look d'impatto, che esprimeva grande sensualità".

Elodie in custom Gucci con gioielli Tiffany&Co.

Chi ha provato a lavorare sulla narrazione è stato anche Tony Effe, ma qualcosa è andato storto: "Ci sarebbe stato un potenziale di grande narrazione stilistica, ma secondo me non è stato particolarmente rispettato, per quanto in realtà i look non mi siano dispiaciuti. All'inizio ha portato un look pulito, di grande impatto: completo bianco, senza tatuaggi, i guanti. Mi sarebbe piaciuto rivedere proprio i guanti anche nelle altre serate, ma dopo la prima li ha messi via. E invece, dato che la sua canzone richiamava la mano, li avrei ripresi, magari in oro per abbinarli ai gioielli".

Tony Effe in Gucci con gioielli Tiffany&Co.

È invece arrivata forte e chiara la narrazione estetica di Fedez, che ha reso la sua performance ancora più d'impatto proprio grazie al look. Ogni sera ha scelto il nero e ha aggiunto delle lentine scure che hanno reso otticamente l'occhio più grande, come se avesse la pupilla molto dilatata. Lo sguardo risultava quasi vuoto. Tutto questo serviva per portare sul palco il tema della depressione cantato nel brano. Come ha spiegato anche l'esperto d'immagine, infatti: "L'immagine è uno strumento potente di comunicazione. Se lui non avesse messo quelle lentine ci sarebbe stato tutto un altro impatto. Era tutto collegato con la canzone e l'abito nero andava a rispecchiare il suo umore".

Fedez in Atelier Versace

Rose Villain non era in palette, ma funzionava

Il colore non è tutto, nella valutazione di un look. Ed è per questo che Rose Villain anche se ha utilizzato colori non sempre valorizzanti, ha comunque fatto centro coi suoi outfit. "Lei non era particolarmente in palette, ma ha osato e al bilancio cromatico comunque ci è piaciuta" ha detto l'esperto.

Questo per un motivo: "Nell'analisi del colore è l'importante capire quali sono i nostri colori, ma anche che impatto vogliamo dare quando siamo fuori palette. Oggettivamente il rosso è un colore che non è in palette: lei è un po' più fredda. Ma quando l'ho vista in rosso mi ha dato subito una sensazione di aggressività e proprio per questo era un colore azzeccato. Se avessimo voluto dare un effetto di estrema armonia, estrema valorizzazione, avremmo usato un'altra palette; ma per dare la sensazione di fuorilegge, il fuori palette era d'obbligo".

Olly in Emporio Armani

Olly vince con la musica, meno con lo stile

Olly ha vinto la 75esima edizione del Festival con la sua Balorda nostalgia. Eppure, sul fronte dell'immagine forse era possibile fare qualcosa di più: "Olly ha una body shape robusta: è un ragazzo molto alto, sicuramente non è un fisico ectomorfo, cioè estremamente longilineo. A livello di forme hanno fatto un grande lavoro l'ultima serata, perché l'ho visto molto valorizzato: la figura risultava molto slanciata e c'era un un bel gioco di color block. Il primo look, invece, è stato quello meno valorizzante a livello di forme. Aveva pantaloni molto belli, ma il gilet sarebbe stato meglio con uno scollo a V e spalline strutturate, per dare un effetto più trapezoidale e meno quadrato. Comunque sicuramente, visto anche il suo carattere, i look semplici, minimal e casual sono stati la scelta migliore. Avrei giocato meglio con le forme, per valorizzare al meglio la sua silhouette".

Antonella Clerici

Antonella Clerici meglio in oro che in argento

Antonella Clerici questa volta ha lasciato nell'armadio le gonne pompose e voluminose della sua precedente esperienza all'Ariston. Ha fatto scelte molto diverse, che però l'hanno premiata: "Era bella sbrilluccicosa, perché lei è così anche come personalità. Però il primo look che ha portato, quello in argento, andava molto ad appesantire il decolleté. Già il vestito era tanto: poi i capelli, la collana. Questo layering era pesante sulla figura, soprattutto sulla parte alta. Meglio quello in oro, che per quanto fosse magari un colore non troppo valorizzante, aveva un bellissimo gioco di color block nella zona del punto vita. Molto strategico per richiamare la forma a clessidra. Buona idea anche raccogliere i capelli e togliere i gioielli, per valorizzare la il décolleté".

Bianca Balti in custom Valentino con gioielli Bulgari

Promossi e bocciati nell'analisi armocromatica

Questo, in sintesi, il bilancio finale del Festival di Sanremo 2025: "Elodie la migliore. Il meno valorizzato Olly. Da un punto di vista cromatico Rkomi ha portato solo bianco e nero. Bianca Bianca è quella rimasta più impressa. Per lei hanno usato colori e forme studiati a pennello. Funzionava tutto. Non hanno utilizzato un solo colore caldo, infatti lei ha colori molto freddi, tendenti al bluastro. La vincitrice dei colori è lei".