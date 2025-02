video suggerito

Rose Villain in finale a Sanremo 2025 con l'abito nudo, è lei a vincere la gara di stile Nude look per Rose Villain, che col look sfoggiato nella finale della kermesse si è imposta come icona trendy di questa edizione.

A cura di Giusy Dente

La finale di Sanremo richiede un look davvero speciale: dopo aver stupito di serata in serata, Rose Villain non si è smentita neppure nella quinta e ultima. Outfit sparkling per la cantante, che è entrata in scena dalle scale aiutata da alcuni accompagnatori che le hanno sorretto lo strascico del vestito. Anche l'acconciatura ha destato particolare attenzione: un'acconciatura davvero originale.

Rose Villain icona di stile di Sanremo 2025

Rose Villain quest'anno ha deciso di stupire. A differenza della precedente partecipazione al Festival di Sanremo (nel 2024) quest'anno ha deciso di puntare su look inediti per lei, su qualcosa di nuovo. Ci è voluto un po' di coraggio per uscire dalla zona di comfort, ma con l'aiuto della stylist Celia Arias ci è riuscita. Intervistata da Fanpage.it, la stylist aveva anticipato: "Voleva un'eleganza energizzante e sentirsi a proprio agio sul palco pur rimanendo fedele al suo stile". E così è stato.

Rose Villain in Fendi

Look rosso fuoco per il debutto, un colore che la cantante non aveva mai indossato prima. Poi è stata la volta di un abito con scollatura e gonna semi trasparente. Infine, nella serata dedicata alle cover, ha scelto un abitino color cipria impreziosito di piume con gambaletti in vista. Intervistata da Fanpage.it la cantante stessa ha raccontato: "Volevo proprio dare una sterzata, osare un po', essere più coraggiosa. Volevo essere donna. Abbiamo cercato qualcosa che valorizzasse le mie forme: una donna moderna. Sono sempre comoda io: non ho mai un look che mi impedisce di performare. Per me la prima la cosa, la più importante dei look, è che io possa fare la performance migliore. Non mi ero mai vista in rosso, è stata una scelta coraggiosa per me, ma volevo osare, sentirmi diversa con una nuova cosa. È una nuova era".

Rose Villain in Fendi

Come i tre precedenti, anche quello della finale è un outfit firmato Fendi. Il nude look con cui si è esibita ha lasciato tutti a bocca aperta: un vestito nero effetto sparkling, tempestato di cristalli sulla parte superiore e sulla gonna trasparente, che lascia le gambe in vista. Decisamente originale l'acconciatura, un'acconciatura "coi fiocchi". Con questa chiusura in grande stile, Rose Villain ha conquistato il titolo di icona trendy di Sanremo 2025, vincendo la gara di stile.