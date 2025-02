video suggerito

Quanto costa la shirt preferita di Achille Lauro: a Sanremo il cantante lancia il trend del serafino Achille Lauro è stato incoronato re di stile di Sanremo 2025, qual è il capo diventato il suo preferito? Il serafino, la t-shirt con i bottoncini sulla scollatura destinata a diventare il must della primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Achille Lauro è stato uno dei protagonisti più amati del Festival di Sanremo 2025 con la sua Incoscienti giovani. Dato per favorito prima dell'inizio della kermesse, alla fine si è classificato settimo, scatenando non poche polemiche (basti pensare che addirittura il pubblico dell'Ariston ha protestato al momento dell'annuncio). Cosa ha reso le sue performance letteralmente leggendarie? I look "di rottura" rispetto al passato. Sebbene sul green carpet Lauro avesse voluto "confondere" i fan con la veletta da rockstar, sul palco ha lasciato spazio all'eleganza senza tempo, spaziando tra frac e completi gessati. Il capo diventato simbolo della sua esperienza sanremese, però, è la maglia serafino: ecco di che modello si tratta e il suo prezzo.

Achille Lauro, dai completi d'Alta Sartoria alla maglia serafino

Sono ormai lontani i tempi in cui Achille Lauro veniva sommerso dalle critiche per la sua musica e per il suo aspetto, ora è uno degli artisti più amati del nostro paese, nonché un sex symbol capace di incantare tutti con un fascino irresistibile.

Achille Lauro a Sanremo

Sanremo 2025 per lui è stata un'esperienza importantissima: ha rappresentato l'addio agli eccessi e ai travestimenti di scena, questa volta ha lasciato spazio alla classe in stile Rodolfo Valentino. Se nelle prime serate all'Ariston ha puntato tutto su completi su misura di Alta Sartoria di Dolce&Gabbana, per la finale ha preferito qualcosa di più casual: un serafino bianco, lo stesso che ha indossato anche nel video di Incoscienti giovani.

Achille Lauro con il serafino nella finale di Sanremo

Il serafino di Achille Lauro sarà il must della primavera 2025

Cos'è il serafino? La t-shirt più trendy del momento destinata a spopolare anche durante la prossima primavera. Ispirata alla maglieria intima in uso nell'Ottocento, è contraddistinta da maniche lunghe e scollo arrotondato chiuso da una serie di bottoncini.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana a Sanremo

A lanciare la moda è stato Achille Lauro, che ha trasformato il capo nel suo must sanremese. Se sul palco dell'Ariston ha scelto il modello total white di Alta Sartoria di Dolce&Gabbana, per gli impegni quotidiani in giro per la cittadina ligure ha preferito la variante dark e a costine (sempre della stessa Maison). Rispolverata dagli archivi della griffe, è stato reinterpretato in chiave contemporanea nella sfilata "Re-Edition", il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand la maglia viene venduta a 495 euro. Scommettiamo che saranno moltissimi gli uomini che si ispireranno allo stile di Lauro nella bella stagione?

Il serafino di Dolce&Gabbana