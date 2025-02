Perché Gaia a Sanremo ha avvolto l’abito nella stagnola prima di salire sul palco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati diversi giorni dalla fine della 75esima edizione del Festival di Sanremo ma ancora oggi se ne continua a parlare. Oltre al vincitore Olly, la cui partecipazione all'Eurovision è ancora in forse, ad attirare le attenzioni dei media sono anche gli altri Big che hanno partecipato alla competizione, da Achille Lauro con i suoi look super glamour a Lucio Corsi che ha "nascosto" un passato nella moda. Gaia, che ha partecipato alla kermess col brano Chiamo io chiami tu, sui social non può fare a meno di ricordare l'incredibile esperienza con dei post "recap". In quanti sono rimasti colpiti dal video realizzato nel backstage nel quale ha avvolto l'abito nella carta alluminio?

Il look sanremese di Gaia che nasconde il trucco fashion

Sul palco dell'Ariston gli artisti in gara appaiono sempre impeccabili e super glamour ma come fanno a raggiungere un risultato tanto perfetto? Oltre a prepararsi per mesi, si servono anche di alcuni piccoli "trucchi di stile" che li aiutano a evitare ogni tipo di incidente fashion. Naturalmente il più delle volte li tengono segreti ma, complici i numerosi video realizzati nel backstage, spesso si ritrovano inconsapevolmente a rivelarli. Gaia è solo l'ultima ad averlo fatto con una breve clip social "rubata" in camerino. Seguita dalla stylist Alba Melendo, durante la finale aveva puntato tutto sull'audacia di AndreAdamo con un mini dress dark tempestato di paillettes e frange scintillanti: come è possibile che i fili del vestito non si siano annodati prima della performance?

Gaia in AndreAdamo

Il segreto di stile di Gaia a Sanremo

La cantante ha appena postato un video realizzato nei camerini dell'Ariston dove le sue assistenti la aiutano a indossare il mini abito nero della finale. Il dettaglio che balza all'occhio? Le frange di perline sono state tutte avvolte nella carta alluminio.

Gaia in camerino con le sue assistenti

Il motivo di questa originale chicca fashion è molto semplice: con la stagnola i fili scintillanti sono stati tenuti "fermi", così che non si legassero tra loro durante i preparativi, apparendo poi disordinati sul palco. Insomma, a quanto pare i look di Sanremo nascondono dei "segreti" davvero sopra le righe che nessuno andrebbe mai a immaginare. In quante si serviranno di questo rimedio casalingo per evitare incidenti di stile con le frange?