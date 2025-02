video suggerito

Com'è nato e chi ha realizzato il trucco bianco di Lucio Corsi a Sanremo Com'è nato il trucco bianco di Lucio Corsi a Sanremo? A soddisfare la curiosità dei fan è stato un post social, nel quale il cantante si è mostrato mentre si lascia stendere il cerone sul viso da una nota make-up artist.

A cura di Valeria Paglionico

Lucio Corsi è la grande rivelazione del Festival di Sanremo 2025 e non solo perché sarà lui a rappresentare "a sorpresa" l'Italia all'Eurovision dopo la rinuncia di Olly. Con Volevo essere un duro si è classificato secondo, dando prova di grande talento e semplicità. Sul palco dell'Ariston ha portato se stesso senza artifici, abiti griffati o gioielli scintillanti, lasciando così trionfare il suo animo anti-convenzionale che non intende piegarsi agli stereotipi neppure a un evento patinato come Sanremo. L'unico "guizzo" glamour che si è concesso? Il make-up col cerone bianco sul viso, un chiaro riferimento al mondo teatrale e circense dove le emozioni vogliono essere ulteriormente enfatizzate col trucco.

Chi ha truccato Lucio Corsi a Sanremo

Com'è nato il trucco di Lucio Corsi a Sanremo? Da sempre orgoglioso di non avere stylist e assistenti che curano i suoi look (tutti riciclati dai tour), nel backstage dell'Ariston ha deciso di affidarsi a una professionista del settore beauty. Si chiama Margherita Zaccardini ed è una delle make-up artist della Rai che hanno lavorato con gli artisti del Festival. Specializzata in special effects e prosthetics make-up, è una delle figure chiave del programma Tale e Quale Show, dove le star in gara riescono letteralmente a trasformarsi col trucco. A Sanremo si è immortalata con Francesco Gabbani, Achille Lauro, Damiano David, Bianca Guaccero, ma sono state le foto con Lucio Corsi quelle che più di tutte hanno attirato le attenzioni dei media.

Lucio Corsi con Margherita Zaccardini

Come realizzare il make-up bianco di Lucio Corsi

Su Instagram Margherita Zaccardini si è lasciata fotografare mentre trucca Lucio Corsi con l'ormai iconico cerone bianco sul viso e nei commenti sono stati moltissimi coloro che hanno voluto conoscere più dettagli sul make-up. Quali prodotti sono stati utilizzati per un risultato tanto impeccabile, privo di crepe e rughe in evidenza? A rispondere è stata la truccatrice in persona, che ha rivelato di aver usato i ceroni di Kat Von D e di Indio make-up. In passato il cantante si era affidato al chitarrista Tommaso Ottomano per "sbiancare" il viso col trucco ma, complice il fatto che teneva particolarmente all'esperienza sanremese, in questa occasione ha fatto una piccola eccezione. All'Eurovision continuerà a puntare sul make-up di ispirazione teatrale?

