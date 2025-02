video suggerito

Il Sanremo di Fedez da dietro le quinte: i preparativi tra aerosol e sedute di respirazione Fedez è stato seguito per tutta la settimana del Festival di Sanremo dallo YouTuber Ale Della Giusta: cosa è successo nel backstage? Tra sessioni di respirazione, aerosol e prova delle lentine, ecco come sono stati i preparativi per l’evento. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fedez è stato uno dei grandi protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo e non solo perché poco prima dell'inizio della kermesse è finito al centro del gossip per i presunti tradimenti a Chiara Ferragni, sul palco dell'Ariston ha sorpreso tutti con una performance intensa ed emozionante. Con la sua Battito ha affrontato il tema della depressione, riuscendo ad aggiudicarsi il quarto posto in finalissima. Oggi si torna a parlare di lui e il motivo è molto semplice: lo YouTuber Ale Della Giusta lo ha seguito per tutta la settimana sanremese, rivelando ciò che è accaduto davvero nel dietro le quinte.

Le prove delle lentine nere prima di Sanremo

Cosa significa affrontare il Festival di Sanremo come Big in gara? Dopo che ad averlo rivelato erano state Le Iene con un servizio dedicato ad Achille Lauro, ora anche lo YouTuber Ale Della Giusta lo ha fatto ma con Fedez. Già durante la kermesse canora l'influencer aveva spiegato il "segreto" degli occhi neri e dilatati del cantante: aveva usato delle lentine a effetto dark per rendere la performance ancora più intensa. Sebbene sul palco apparisse impeccabile, nel backstage è stato decisamente difficile applicarle (soprattutto perché il rapper ha spiegato di aver paura anche di mettere il collirio). Non sorprende, dunque, che siano stati necessari tutorial e infinite prove per raggiungere il risultato desiderato.

Fedez in Atelier Versace

Fedez prima di cantare a Sanremo ha fatto sedute di respirazione

È stato però nei giorni del Festival vero e proprio che la tensione ha cominciato a farsi sentire. Cosa ha fatto Fedez per smorzarla? Si è sottoposto a delle sedute di respirazione e di meditazione, durante le quali ha provato a "estraniarsi" dal contesto, concentrandosi solo su se stesso e sulla sua performance. Per preparare la voce, invece, Fedez ha fatto l'aerosol, essenziale per umidificare la gola e le corde vocali, mentre alla fine della prima performance sulle note di Battito è letteralmente "esploso" in un pianto liberatorio. Insomma, il video di Ale Della Giusta è solo l'ennesima prova del fatto che i Big di Sanremo curano la loro esperienza al Festival nei minimi dettagli. Fedez non è stato da meno, soprattutto in questa fase della sua carriera in cui vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica.

Leggi anche Cosa indossa Gaia nel video con la coreografia virale: il look tribale di Chiamo io Chiami tu