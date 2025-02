video suggerito

Perché Fedez ha gli occhi neri e le pupille dilatate a Sanremo 2025: il significato del look Fedez è uno dei Big in gara a Sanremo 2025, al quale partecipa con il brano Battito. Cosa ha indossato per la prima serata? Ecco chi ha firmato il look total black e il significato simbolico dei suoi occhi neri e dilatati. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 75esima edizione del Festival di Sanremo, la prima presentata da Carlo Conti dopo "l'era d'oro di Amadeus". Tra i Big in gara c'è anche Fedez, tornato sul palco dell'Ariston con il brano Battito a tre anni dal secondo posto con Francesca Michielin. Di lui si era parlato molto nei giorni scorsi per gli scoop lanciati da Fabrizio Corona sui tradimenti a Chiara Ferragni e non sorprende che fosse tra i concorrenti più attesi sul red carpet inaugurale andato in scena ieri sera. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzione dei media? I suoi occhi sono apparsi molto scuri e dilatati, proprio come durante l'esibizione nella prima serata di debutto: ecco qual è il motivo di questo particolare estetico.

Chi ha firmato il look di Fedez per la prima serata di Sanremo 2025

Per l'esperienza a Sanremo 2025 Fedez ha deciso di cambiare stile, dicendo addio ai colori sgargianti e agli accessori appariscenti. Questa volta ha deciso di puntare tutto su dei look classy e lineari, portando così l'attenzione sulla canzone piuttosto che sulla sua estetica.

Fedez in Atelier Versace

Seguito dallo stylist Giulio Casagrande, si è affidato alla Maison della sua amica Donatella (Versace) e per tutte le serate sfoggerà dei completi personalizzati firmati Atelier Versace. Per il debutto ha scelto l'eleganza senza tempo del total black, per la precisione un abito in lana con pantaloni sartoriali con chiusura Medusa e giacca monopetto arricchita da iconici bottoni Heritage e ricami degradé tono su tono sulle spalle. Non sono mancati gli stivaletti di pelle dark e la camicia in tinta.

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Fedez nella prima serata del Festival

Il significato simbolico degli occhi neri e dilatati di Fedez

A rendere il look sanremese di Fedez iconico e anti-convenzionale sono stati gli occhi, apparsi di un nero intenso e con le pupille molto dilatate fin da quando ha sfilato sul red carpet ieri sera. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un effetto di luce o di una conseguenza di qualche problema di salute ma di un dettaglio estetico voluto dal cantante in persona. Come lui stesso ha spiegato in diverse interviste, la canzone Battito parla di depressione e di una persona che prende farmaci per combatterla. È stato il verso "Dentro i miei occhi guerra dei mondi" a ispirarlo, facendogli venire l'idea di indossare delle lenti a contatto che creano l'effetto della pupilla dilatata, proprio come succede quando si è sotto psicofarmaci. Fedez, inoltre, ha spiegato che avrebbe voluto indossare addirittura delle lenti che prendono tutto il bulbo oculare ma gli risulta troppo difficile applicarle.

Fedez con gli occhi neri e dilatati a Sanremo