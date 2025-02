video suggerito

Il green carpet di Sanremo 2025: tutti i look dei cantanti al Festival Oggi, 10 febbraio 2025, i cantanti in gara al Festival di Sanremo sfilano sul green carpet allestito fuori all'Ariston. Cosa hanno indossato alla vigilia del debutto? Ecco tutti i look dei big di questa 75esima edizione della kermesse canora.

A cura di Valeria Paglionico

Manca pochissimo all'inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la prima presentata da Carlo Conti dopo "l'era Amadeus" che andrà in scena dall'11 al 15 febbraio, e tutto sembra essere pronto per dare il via allo show italiano più atteso dell'anno. Come da tradizione, l'evento viene anticipato dalla sfilata sul green carpet di tutti gli artisti in gara. Durante la terza puntata del PrimaFestival (in onda oggi, 10 febbraio 2025 a partire dalle 20.30 su Rai 1) i Big si ritrovano fuori all'Ariston a calcare un tappeto verde di 300 metri che collega via Matteotti al Suzuki Stage di piazza Colombo. L'installazione è "green" in tutti i sensi: si tratta infatti di un omaggio alla sostenibilità che rimarrà alla città di Sanremo anche al termine del festival. Elodie, Rose Villain, Achille Lauro, Fedez: ecco cosa hanno indossato i cantanti per il défilé fuori al teatro Ariston.

Da Rocco Hunt a Fedez, chi ha vestito i Big sul green carpet di Sanremo 2025

Il primo Big in gara apparso sul green carpet di Sanremo 2025 è stato Rocco Hunt, che per questo debutto al Festival ha scelto lo stile minimal e dark di Neil Barrett con giacca sportiva e catena al collo. Noemi ha aggiunto un pizzico di pepe all'evento dando il via alla sfilata con una pelliccia maxi e scintillante ma che poco dopo ha rivelato un completo smoking smanicato black&white (di Alexandre Vauthier Couture con gioielli Bvlgari).

Noemi in Alexandre Vauthier Couture

Bresh ha sfoggiato un cappotto blu con sotto un maglione a righe di Ami Paris, mentre Marcella Bella ha lasciato trionfare il nero con un soprabito di lana con cappuccio firmato Amen. Fedez si è affidato ancora una volta alla Maison Versace, per la prima apparizione al Festival ha indossato un classico completo sartoriale in nero abbinato a cappotto in tinta e camicia bianca.

Francesca Michielin col fiore sulla giacca, i Coma_Cose vestono coordinati

Simone Cristicchi ha sorpreso tutti con un bianco color sabbia di Antonio Marras, un modello con un maxi fiore all'occhiello della giacca di Antonio Marras. Omaggio alla "città dei fiori" anche per Francesca Michielin che, costretta a usare le stampelle dopo la caduta dalle scale dell'Ariston durante le prove, non ha voluto rinunciare allo stile. Per l'occasione ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur celeste di Miu Miu (e un fiore sul bavero del blazer). Massimo Ranieri ha rivoluzionato le classiche regole di dress code da green carpet: per lui niente completo sartoriale, ha preferito rimanere casual con jeans, camicia bianca e cappotto di lana. I Coma_Cose in total Valentino sono tra i Big più glamour di questa edizione del Festival: lei con calze di pizzo ricamate, lui con blazer principe di Galles, sono apparsi adorabili in coordinato. Look firmato Emporio Armani per Olly, completo black&White per Serena Brancale, cappotto e cappello di Corneliani per Willie Peyote.

Gaia in bianco, Rose Villain con l'acconciatura punk

Gaia si preannuncia una delle artiste in gara più sensuali di questa edizione: ha sfilato come un angelo in total white con maxi pelliccia di Luis de Javier, mini dress "strappato" di Maison Margiela e tacchi a spillo di Renée Caovilla.

Gaia con cappotto Luis de Javier, vestito Maison Margiela

Brunori Sas ha optato per il velluto nero di Boglioli, Stash con i The Kolors ha brillato con una giacca di paillettes nera abbinata a trench di pelle e guantini coordinati. Rose Villain ha optato per il blu notte a effetto shining di Fendi, esaltando le gambe con un paio di cuissardes e sorprendendo tutti con un'acconciatura dal mood punk. Lucio Corsi ha ha puntato sullo stile casual ma non ha rinunciato al cerone sul viso, beauty look diventato ormai il suo "marchio di fabbrica".

Rose Villain in Fendi

Elodie col tubino trasparente sul green carpet

Tra le più attese sul green carpet non poteva che esserci Elodie, tornata a Sanremo in una versione super chic ma allo stesso tempo super sensuale.

Elodie in Mugler

La cantante ha seguito la moda del vedo non vedo con un abito midi di Mugler, un modello total black in delicato tulle trasparente abbinato a scarpe di Amina Muaddi e gioielli di Tiffany&Co. Irama ha sfilato come un soldato con tanto di elmo metallico, mentre i Modà (senza Checco, anche lui infortunatosi sul palco dell'Ariston) hanno lasciato trionfare i toni del blu. Total black sia per Giorgia (in Dior) che per Shablo, Gué, Tormento, Joshua (tutti in outfit custom made di C.P. COMPANY).

Giorgia in Dior

Achille Lauro con la veletta, Tony Effe a petto nudo

Achille Lauro era tra i Big più attesi sul green carpet sanremese e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile: questa volta niente "travestimenti", ha preferito il total black di Dolce&Gabbana ma con qualche accessorio davvero anti-convenzionale.

Achille Lauro i Dolce&Gabbana

Ha abbinato un cappotto doppiopetto lungo fino ai piedi a un cappello a falda larga e ha poi coperto il viso con una veletta traforata. Sarah Toscano, la vincitrice di Amici al suo debutto al Festival, si è trasformata in una vera e propria diva con foulard nero e rosa legato intorno al capo e occhiali da sole scuri (tutto firmato Pucci). Rkomi è rimasto fedele al suo stile dark e rock, Joan Thiele ha optato per un abito corto di paillettes a stampa check di Chanel.

Joan Thiele in Chanel

Clara è apparsa eterea in un abito bianco con maxi spacco laterale, mentre Francesco Gabbani ha puntato sull'eleganza classica con un cappotto grigio su completo nero. A chiudere l'evento è stato Tony Effe, che ha sfidato il freddo a petto nudo con una cascata di collane di Tiffany&Co. al collo e un'appariscente pelliccia yeti bianca.

Tony Effe con gioielli Tiffany&Co.