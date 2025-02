video suggerito

Festival di Sanremo 2025, il programma serata per serata: cantanti, canzoni, ospiti e co-conduttori Dall'11 al 15 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston, si tiene il Festival di Sanremo 2025. Condotto da Carlo Conti, prevede 29 artisti in gara e 4 nuove proposte. Tanti gli ospiti, i co-conduttori e conduttrici che si alterneranno serata dopo serata. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla 75esima edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio va in scena il Festival di Sanremo 2025. La 75esima edizione sarà condotta da Carlo Conti in diretta dal Teatro Ariston. 29 gli artisti in gara, a cui si aggiungono 4 nuove proposte. Al fianco del conduttore e direttore artistico, ogni sera si alterneranno co-conduttori e co-conduttrici, ospiti nazionali e internazionali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Festival.

La prima serata, martedì 11 febbraio

Martedì 11 febbraio 2025 inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2025. Nella prima serata Carlo Conti sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori, mentre Jovanotti, la cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad saranno ospiti. Tutti e 29 i cantanti in gara si esibiranno per la prima volta e il pubblico sentirà i brani inediti. Per quanto riguarda il voto, potrà esprimerlo solamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

La seconda serata, mercoledì 12 febbraio

Nella seconda serata del Festival, insieme a Carlo Conti, sul palco ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Si esibiranno di nuovo 15 dei 29 artisti in gara, mentre a votare sarà il pubblico tramite il Televoto e la Giuria delle Radio. Verrà poi stilata una classifica che terrà conto di entrambi, ma il pubblico conoscerà solo la prima cinquina. Sarà anche il momento dell'esibizione dei 4 artisti tra le nuove proposte. Ospite della serata Damiano David, frontman dei Maneskin.

La terza serata, giovedì 13 febbraio

Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini saranno le tre donne che affiancheranno Carlo Conti nella terza serata del Festival. Sul palco dell'Ariston si esibiranno gli altri 14 artisti e a votare sarà sempre il pubblico tramite il Televoto e la Giuria delle Radio. I rispettivi voti avranno il 50% di peso nella classifica generale. Ospiti i Duran Duran e il cast della serie Mare Fuori.

La quarta serata, venerdì 14 febbraio

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 sarà dedicata ai duetti. Al fianco di Carlo Conti, come co-conduttori, ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Gli artisti in gara si esibiranno insieme a ospiti o altri cantanti in gara. Il sistema di voto sarà composto per il 34% dal Televoto, 33% dalla Giuria della Sala Stampa,Tv e Web e per il 33% dalla Giuria delle Radio. Al termine della serata sarà stilata una classifica complessiva e verrà proclamato il vincitore della serata cover.

La quinta serata, sabato 15 febbraio

Sabato 15 febbraio ci sarà la finale del Festival di Sanremo 2025, durante la quale verrà proclamato il vincitore di questa edizione. Per la serata conclusiva, Carlo Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, mentre sul palco dell'Ariston sarà ospite l'attrice Vanessa Scalera. Per quanto riguarda il voto, a esprimersi saranno di nuovo tutte e tre le giurie, sempre con il rispettivo peso in percentuale, come la serata precedente. Il risultato verrà sommato alle votazioni della prima, della seconda e della terza serata per ottenere una prima classifica provvisoria di tutti e 29 i Big in gara. Ci sarà poi una seconda parte della votazione, sempre da parte del pubblico con Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. Alla fine verrà proclamato il vincitore.