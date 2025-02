video suggerito

La scaletta della finale di Sanremo 2025 La scaletta della serata finale di Sanremo 2025: orari, ospiti e cantanti in gara. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sanremo 2025 è giunto quasi ai titoli di coda. Sabato 15 febbraio 2025 andrà in scena la serata finale della settantacinquesima edizione della kermesse al termine della quale sarà annunciato il vincitore. Uno tra i 29 Big in gara riceverà il premio e volerà direttamente all'Eurovision. Gabry Ponte aprirà la serata con la sigla divenuta ormai una hit, in pochissimi giorni. Carlo Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, ma non mancheranno diversi ospiti. La quinta e ultima serata del Festival avrà inizio alle ore 20:45, subito il consueto appuntamento con il PrimaFestival, per concludersi all'1:40 con la proclamazione del vincitore.

Di seguito la scaletta della quinta serata del festival di Sanremo 2025 – non in ordine di apparizione – con l'elenco dei cantanti con ospiti e canzoni con cui si esibiranno e il relativo codice per votarli:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L'albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l'amore?

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anima e core

Rocco Hunt – Mille vot' ancora

Giorgia – La cura per me