Chiamo io chiami tu di Gaia, il testo e il significato della canzone a Sanremo 2025

Gaia presenta al Festival di Sanremo 2025 il brano Chiamo io chiami tu: si tratta della seconda partecipazione al Festival per l'autrice italo-brasiliana. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Gaia, Sanremo 2025

Gaia, nome d'arte di Gaia Gozzi, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Chiamo io chiami tu. Si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo per la cantante italo-brasiliana, dopo l'esordio nel 2021 con Cuore Amaro, che si classifica al 19° posto finale. Gaia ritorna anche nella scorsa edizione del Festival, in occasione della serata delle Cover, in cui, insieme a La Nina e Sissi, accompagnano Big Mama sulle note di Lady Marmalade. Hanno lavorato a Chiamo io chiami tu il due volte autore più certificato dell'anno Davide Petrella e Stefano Tognini. Qui il testo e il significato di Chiamo io chiami tu.

Il testo di Chiamo io chiami tu al Festival di Sanremo 2025

Per esempio, a me piace la musica

Amo il cibo di strada

Stare nuda e nessuno che giudica

I capelli del mare

Anche farmi del male

Che stupida

Menomale che non prende l'iphone

Tra le onde alte di Rio

Un silenzio che mi spezza un po'

Che mi brucia un po'

Come fa uno shot

E quante parole che

Lasciano un vuoto

Ti lasciano solo

Qualcosa in cui credere

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando,

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente

Tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare

Di me mai più

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiama

Come i rami contorti dell'edera

Ci aggrappiamo a una scusa ridicola

Stiamo qui ad aspettare

In un limbo infernale

L'amore è una cosa più piccola

Cosa rimane se

Troppe persone si fottono il cuore

A pensare che poi non è

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare di me

Mai più

Che pensavo a te

Come una voce

Che è fragile

Come l'idea Di stare con te

Volevo stringerti a me

Come fosse per sempre ancora

Ogni volta che stiamo così

Non serve a niente tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare di me

Mai piu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiama

Il significato della canzone di Gaia a Sanremo

Gaia è una delle protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la sua seconda apparizione al Festival si esibisce con il brano Chiamo io chiami tu. Una canzone a cui hanno lavorato anche Davide Petrella e Stefano Tognini, e che segue il percorso pop intrapreso nell'ultimo anno dalla cantante. Nell'intervista a Rai Play ha raccontato così la canzone: "Questa è tutta la mia lettura. In realtà è una canzone mega leggera e super ballabile, che però ha un sottotesto che, se ascolti un pochino più intensamente, verticalmente, puoi cogliere. Se la canzone fosse un quadro, un disegno o una fotografia, io vedrei la spiaggia di Copacabana, il cartello con il Wi-Fi bloccato e tutto ciò che riguarda telefonia o connessione spenti".