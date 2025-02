video suggerito

Gaia è single dopo la storia con il produttore Daniele Dezi Gaia sarà una delle cantanti in gara a Sanremo 2025, dove porterà la canzone "Chiamo io chiami tu". Lo scorso anno si è chiusa la sua storia d'amore con il produttore musicale Daniele Dezi, ora infatti l'artista è single.

A cura di Ilaria Costabile

Gaia Gozzi, la cantante italiana con origini brasiliane, è alla sua seconda partecipazione a Sanremo 2025, dove porta in gara il brano Chiamo io chiami tu. Molto riservata in merito alla sua vita privata, la cantautrice è stata fidanzata per lungo tempo con il produttore musicale Daniele Dezi, ufficializzando la relazione nel 2021. Lo scorso anno, però, la storia d'amore si è conclusa.

Gaia è single, la storia con il produttore Daniele Dezi è finita lo scorso anno

Come anticipato, l'ex vincitrice di Amici non è mai stata particolarmente avvezza alla mondanità, come si evince dal fatto che ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori. Dopo le prime indiscrezioni circa la sua storia d'amore con Daniele Dezi, produttore musicale conosciuto come Orang3, la cantante ha poi pubblicato uno scatto su Instagram, confermando così la loro relazione, nel 2021. Con Dezi, già padre di una bambina di 7 anni, la cantautrice italo-brasiliana è stata fidanzata tre anni. Nonostante ciò, gli scatti insieme pubblicati sui social sono sempre stati piuttosto rari. La loro storia si è conclusa lo scorso anno, ma Gozzi non ha parlato in maniera approfondita di questo momento.

Gaia e Daniele Dezi

Le parole di Gaia sulla sua vita privata da single

In un'intervista, rilasciata lo scorso agosto, parlando della canzone che è diventata il tormentone dell'estate 2024, ovvero Sesso e Samba, in cui affiancava Tony Effe, la cantante ha confermato di essere single e poi ha aggiunto: "Sono casta da sette mesi, non mi era mai capitato". Gozzi ha poi parlato della possibilità di restare amici con una persona con cui c'è stato un coinvolgimento intimo, non nascondendo un certo scetticismo: "Deve esserci una giusta intelligenza emotiva, altrimenti è un casino". Al momento, quindi, non sembrano esserci affari sentimentali in atto per la cantante che, intanto, si è dedicata totalmente alla sua musica.