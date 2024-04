video suggerito

Chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi e papà di una bambina Daniele Dezi, In arte Orang3, è un produttore musicale. È fidanzato con Gaia Gozzi, con cui sta insieme dal 2021. Dezi è papà di una bimba di nome Ella, nata da una precedente relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaia Gozzi è legata sentimentalmente a Daniele Dezi, produttore musicale, bassista, autore e collaboratore musicale che vanta tra i progetti più importanti i brani scritto per Anchille Lauro, Coez e Clementino. In arte Orang3, Dezi fa parte del duo di producer "Frenetik&Orang", è originario di Roma ed è papà di una bimba di nome Ella, nata da una precedente relazione. Oggi è felice al fianco di Gaia, che in un'intervista a Verissimo raccontava: "Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto".

Chi è Daniele Dezi, il produttore fidanzato di Gaia Gozzi

Daniele Dezi, in arte Orang3, è un produttore musicale che vanta tra le collaborazioni più importanti quella con Coez. Nel 2019 infatti è salito sul palco insieme all'artista suonando la chitarra durante alcune delle ultime date del tour. La sua passione per la musica nasce da bambino: a 14 anni, da fan accanito dei Red Hot Chili Peppers, ha iniziato a suonare il basso. Insieme a Daniele Mungai, in arte Frenetik, con il quale collabora dal 2007, ha fondato un suo studio di produzione musicale che ha attirato col tempo diversi artisti del panorama italiano, come Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro. È stato, tra le cose, coautore di Rolls Royce e Me Ne Frego, i brani portati dal rapper romano sul palco di Sanremo 2020. Ha avviato progetti anche con Salmo, Clementino, Ensi e MadMan. Intervistato da Rockol nel 2018 ha descritto il suo lavoro come "ricco di sfumature", che ha come obiettivo quello di "valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire".

La storia d'amore tra Daniele Dezi e Gaia

Ai tempi della partecipazione di Gaia Gozzi al talent di Maria de Fillippi, è circolata la voce sulla sua storia d'amore con un ragazzo di nome Giorgio. Archiviato il gossip che la vedeva far coppia con il collega di Amici Alberto Urso, Gaia si è legata al produttore musicale Daniele Dezi, con il quale porta avanti una storia il più possibile lontana dai riflettori. Fino a quando la cantante ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando su Instagram uno scatto d'amore con il produttore, che è papà di una bimba di 7 anni di nome Ella, nata da una precedente relazione. Gaia ne ha parlato nel 2020 a Verissimo: "Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ma sono molto felice. Ho visto che le persone erano molto curiose e ho deciso di uscire allo scoperto". Di recente avevano iniziato a circolare voci su un presunto flirt tra Gaia Gozzi e Tananai, nessuno dei due ha però ha mai confermato l'indiscrezione.

Leggi anche Chanel Totti alle Maldive con Cristian Babalus e papà Francesco, è lui a scattare le foto alla coppia