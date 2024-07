video suggerito

Lino e Maika dopo Temptation Island, cosa è successo tra loro in hotel lontano dalle telecamere Cosa è successo tra Lino Giuliano e la tentatrice Maika Randazzo lontano dalle telecamere di Temptation Island 2024? Dopo il falò di confronto del ragazzo con la fidanzata Alessia Pascarella, pare che tra i due in hotel non ci sia stato un avvicinamento fisico.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 24 luglio 2024 di Temptation Island, Lino Giuliano ha chiesto di incontrare di nuovo Alessia Pascarella dopo aver deciso di uscire dal villaggio con la tentatrice Maika Randazzo. Durante il secondo falò di confronto, il ragazzo ha spiegato di aver sentito la mancanza della fidanzata ma non ha voluto spiegare cosa è successo con la single lontano dalle telecamere. A farlo ci ha pensato Alessandro Rosica sui social.

Cosa è successo tra Lino e Maika dopo Temptation Island

Stando a quanto ha raccontato Alessandro Rosica sui social, Lino e Maika non avrebbero passato la notte insieme in hotel dopo l'uscita da Temptation Island. La tentatrice non proverebbe un reale interesse per il ragazzo ma si sarebbe avvicinata a lui solamente per le dinamiche del programma. "Maika non è interessata a Lino, era lì solo per soldi e visibilità", si legge sui social. I due sarebbero stati d'accordo fin dall'inizio nel mettere in piedi una conoscenza e abbandonare insieme il programma. Per questo motivo, lontano dalle telecamere, tra loro non sarebbe accaduto nulla.

La versione di Lino Giuliano sulla notte con Maika

Nel corso del secondo falò di confronto tra la coppia, Filippo Bisciglia ha invitato Lino a raccontare ad Alessia cosa è successo con Maika durante la notte che hanno passato lontano dalle telecamere. Il ragazzo, però, non ha voluto rivelare nulla, preferendo mantenere la privacy della tentatrice e limitandosi a dire che hanno dormito in due camere separate. “Viviti l’altra ragazza fuori. Io non ho più niente da dire. Devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così", ha spiegato Alessia davanti alle parole dell'ormai ex fidanzato. Lino invece è sereno e sicuro che la ragazza cambierà idea e tornerà presto da lui.