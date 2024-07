video suggerito

Alessia lascia Lino dopo il secondo confronto a Temptation Island, ma lui è certo: “Cambierà idea” Il secondo falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano nella quinta puntata di Temptation Island. La donna decide di lasciare definitivamente il compagno: “Lo amo ma intendo rispettare prima me stessa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

214 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quinta puntata di Temptation Island 2024 comincia con il racconto di quanto accaduto dopo il confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A sorpresa, dopo la decisione dei due di lasciarsi e la decisione del campano di lasciare il villaggio con la single Maika Randazzo, è Lino a chiedere alla produzione di rivedere Alessia. Lino raggiunge il luogo del falò e spiega a Filippo Bisciglia le ragioni della sua richiesta: “Questa mattina mi sono svegliato e mi mancava. Mi mancava lei, come è fatta, come mi tratta. Volevo anche chiederle scusa per come ci siamo lasciati. Dopo 4 anni è brutto che sia andata così. Vorrei rimediare”. Alessia raggiunge il luogo del falò per confrontarsi con Lino e capire che cosa fare della loro storia.

Lino Giuliano e i video con Maika Randazzo dopo il confronto con Alessia Pascarella

Filippo ricorda a Lino che è stato lui il primo a rifiutare 5 richieste di confronto da parte di Alessia. “Se è coerente, per come mi amava, lei accetterà di vedermi”, si dice certo l’uomo, e infatti Alessia accetta di vederlo e lo raggiunge ma precisa: “Se sono venuta è perché mi reputo una persona matura ed educata”. Bisciglia racconta ad Alessia di avere altri due filmati per lei che mostrano Lino insieme a Maika dopo il loro confronto. Lino, però, prende la parola: “Questa mattina mi sei mancata. Volevo chiederti scusa. Mi è mancato tutto di te”. “Ho visto”, lo interrompe lei, “Ho notato quanto ti sono mancata. Hai dimenticato la fidanzata con la quale stavi da 4 anni”. Il confronto tra i due prosegue con le immagini registrate da Lino prima di abbandonare il villaggio. È l’uomo a chiedere a Maika cosa intenda fare una volta terminata questa esperienza. “Usciamo da qua e vediamo”, risponde lei. Alessia è ferita e commenta l’ultimo abbraccio tra i due: “Non mi ha mai abbracciata in questo modo. Sono stata con un mostro”. Il secondo video mostra Lino raggiungere Maika dopo il confronto con Alessia. “Non vedevo l’ora che venissi e mi tranquillizzassi”, confida Lino alla single, “Non potevo stare con una donna così fuori da qua. Mi sentivo giudicato e disprezzato. Ti ho voluto incontrare per uscire insieme dal programma”.

Lino non racconta ad Alessia quanto accaduto con Maika: “Voglio rispettare la sua privacy”

Dopo i video, Alessia piange: “Lui è venuto qua con me ma quando stava nel villaggio, non mi ha pensato nemmeno per un secondo. Io ho pianto tutti i giorni. Non doveva portarmi qua per farmi vedere tutto questo”. Lino prova ad abbracciarla ma Alessia si scansa: “Non devi toccarmi. Sei andato oltre. Hai provato delle sensazioni per lei? Le vuoi da me? Come faccio a dartele? Non mi hai mai rispettato. Io ho sopportato tanto per non perderti”. “Maika ha colmato le mancanze che sentivo”, spiega lui, “Voglio provare con Alessia queste sensazioni. Questa mattina mi sono svegliato e mi sono sentito male”. Filippo invita Lino a raccontare ad Alessia la verità circa la notte trascorsa con Maika lontano dalle telecamere. Lui, però, si tira indietro: “Voglio rispettare anche l’altra ragazza e la sua privacy. Abbiamo dormito in due camere diverse nello stesso hotel”. “Viviti l’altra ragazza fuori. Io non ho più niente da dire”, dice Alessia, “Io devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così. Tu non cambi, sei questo. Torno a casa senza di lui”. Alessia appare decisa e lascia la spiaggia decisa a chiedere la storia con Lino. “Sento che non mi ama, voleva solo uscirne pulito”, confida la donna alle telecamere, “Adesso vuole che io lo perdoni? No. Lo ha fatto per ripulirsi ma mi ha persa. Sono innamorata, sono stata con lui per 4 anni ma devo volere bene prima a me stessa”. Lino, invece, è certo che il loro rapporto sia recuperabile: “Ha pensato solo a se stessa. Forse è arrabbiata. È ancora innamorata. Credo cambierà idea”.