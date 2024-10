video suggerito

Giulia spiazza Mirco e Alessia a Uomini e Donne: “Felice per loro, sto frequentando un’altra persona” Giulia ha incontrato Mirco e Alessia a seguito del “mese dopo” di Temptation Island. La donna ha dichiarato di star bene e di essere sicura di voler mettere un punto alla lunga storia d’amore con il suo ex, oggi impegnato con la tentatrice. “Sono felice per loro, lei gli dà quello che io non riuscivo a dargli”, le parole prima di confessare con chi ha voltato pagina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giulia, dopo il percorso a Temptation Island, ha incontrato Mirco e la tentatrice Alessia nello studio di Uomini e Donne. Nel "mese dopo" del programma di Filippo Bisciglia, l'ormai ex single che oggi frequenta Mirco ha accusato Giulia di non aver consegnato le chiavi della casa nella quale vivevano: "Lei ha i suoi affetti in casa e anche le chiavi. Dopo un mese, un mese e mezzo, magari le chiavi di casa si potrebbero restituire. Io penso che sia un modo per ostacolare la conoscenza". Nella puntata di oggi – giovedì 24 ottobre – del dating show di Maria de Filippi, Giulia si è confrontata con entrambi.

Il confronto tra Giulia, Mirco e Alessia a Uomini e Donne

Quando Giulia ha incontrato Alessia e Mirco, ha dichiarato di star bene. Al centro dello studio di Uomini e Donne, davanti al suo ex e alla nuova compagna, ha ammesso: "Pensavo di stare peggio. Alessia è molto bella, è stata rispettosa nei miei confronti. Sulla questione chiavi, per me potevi andare a casa. Non mi interessa che ci sono le mie cose lì. Dovevo dargliele oggi. Con te vedo Mirco felice, gli dai cose che io non riuscivo più a dargli. Io con Mirco non riuscivo più ad essere dolce. Lei non ha colpe. Mi trovo in una situazione surreale, ma non ti vedo stupida, ti vedo intelligente. Che devo dire? Nove anni sono tanti, ma io devo uscirne".

"Tu mi hai martellato la fuori, se ora hai cambiato idea…Tu lì dentro hai detto tutt'altro" ha commentato Mirco prima di confessare che la sua è stata una scelta molto difficile e sofferta.

Non è un momento facile, non credevo di trovarmela davanti. È stato un percorso particolare, la scelta che ho fatto non è stata facile. È stata difficile, lei non lo sa e non lo immagina. Ho pensato a tutti e due, non eravamo felici insieme.

Giulia ha avuto da ridire sul comportamento di Mirco al falò di confronto finale. Avrebbe preferito che lui le confessasse subito che non provava più gli stessi sentimenti di prima: "Avrei avuto piacere che lui si presentasse al falò dicendomi che in quegli 8 giorni si era avvicinato a un'altra. Potevi dirmi che non provavi più sentimenti, avrei alzato le mani e avrei detto ok. Avrei preferito più carattere e polso". L'ex fidanzato, però, ha ammesso che in quel momento non sapeva neanche lui quali erano i suoi reali sentimenti.

Giulia: "Mi sto sentendo con un altro", Mirco spiazzato

Durante il confronto, Giulia ha confessato di aver iniziato a frequentare un altra persona. Si tratta di un conoscente di Mirco. "Mi sto sentendo con una persona, quando possiamo usciremo insieme. Questa persona conosce Mirco, è un suo conoscente" ha dichiarato. Mirco ha allora aggiunto in lacrime: "Se mi secca? Basta che lei è contenta. Io con Alessia sto bene, sono tranquillo e sereno. Ho trovato la pace interiore che desideravo. Vorrò sempre bene a Giulia, passeranno anni ma le vorrò sempre bene". Le parole di Giulia hanno particolarmente spiazzato Mirco il quale ha commentato: "Non mi aspettavo di vederla così. Fino a sei giorni fa eri diversa, tutt'altra cosa". "Tanto ora torniamo ognuno alla sua vita, pensate ciò che volete" ha replicato Giulia. Maria De Filippi ha così aggiunto: "Giulia è molto razionale, di fronte all'oggettività di un ragazzo che sta con un'altra è cosa buona. È una sua scelta, poi cosa ha dentro lo sa soltanto lei. Mirco fa fatica a crederci".