Mirco e Giulia sono la terza coppia della nuova edizione di Temptation Island 2024 Mirco e Giulia partecipano a Temptation Island 2024 per volere di lei che non si sente più “valorizzata” dal fidanzato con il quale è impegnata da 9 anni. Il racconto nel video di presentazione diffuso dai canali social del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2024, in arrivo a settembre su Canale5 con Filippo Bisciglia alla conduzione, è stata appena presentata dai canali social del programma. Si tratta di Giulia e Mirco, fidanzati da 9 anni: nel video è lei a raccontare i motivi per i quali ha deciso di entrare a far parte del viaggio nei sentimenti con il compagno. "Non mi sento valorizzata e apprezzata", le parole. Convivono da 3 anni in una casa di proprietà di lui e per questo motivo, quando litigano, lui la caccia via.

Giulia e Mirco sono la terza coppia di Temptation Island

Giulia e Mirco si sono presentati davanti alle telecamere di Temptation Island 2024. "Sono Giulia, ho 30 anni e sono fidanzata da 9 anni con Mirco. Conviviamo da 3 anni" ha raccontato lei prima di rivelare i motivi per i quali ha deciso di partecipare al programma. "Ho scritto io a Temptation perchè da quando siamo venuti a casa nuova le cose sono cambiate, il rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata. Ci sono stati dei litigi. Da quando siamo venuti a vivere in questa casa, che è sua, lui mi ha mandato via alcune volte. Sono stata via anche una settimana e lui non mi ha cercata" ha spiegato la 30enne che desidera capire se il fidanzato la ama ancora. "Sono io che torno a casa sua", ha concluso.

Il video di presentazione di Giulia e Mirco

Nel video di presentazione diffuso dai canali social del programma, anche Mirco ha preso parola dopo il racconto della fidanzata Giulia. "Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo sia per il bene suo che per il mio" ha dichiarato il ragazzo pronto a mettersi in gioco nel villaggio dei sentimenti di Temptation Island. La nuova edizione è in programma per settembre e sarà condotta, come da tradizione ormai, da Filippo Bisciglia.

