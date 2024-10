video suggerito

Alfred tira pugni al muro e si fa male, Maria De Filippi ad Anna: “Non alzarti, non sei sua madre” Durante il confronto tra Giulia, Mirco e Alessia a Uomini e Donne, Alfred ha avuto uno scatto d’ira: ha chiesto a Maria de Filippi di poter uscire prima di tirare pugni al muro nel corridoio dello studio. La conduttrice ha subito frenato Anna: “Resta qui, non alzarti. Non sei sua madre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante il blocco dedicato a Mirco e Giulia di Temptation Island a Uomini e Donne, Alfred ha avuto uno scatto d'ira. Pochi minuti dopo aver parlato con l'ex fidanzata Anna e la tentatrice Sofia, si è infuriato: ha chiesto a Maria de Filippi di poter uscire e una volta ritrovatosi dietro alle quinte, ha iniziato a tirare pugni al muro. "È successo qualcosa?", la domanda di Gianni Sperti dopo aver ascoltato i rumori dall'interno dello studio.

Lo scatto d'ira di Alfred: cosa è successo in studio

Mentre Mirco, Giulia e Anna parlavano del loro percorso, Alfred ha chiesto a Maria de Filippi di poter uscire dallo studio. Una volta fuori, ha iniziato a tirare pugni al muro. "Che cosa sta succedendo? È inciampato? Ah no, sta tirando colpi" ha dichiarato Gianni Sperti. Le telecamere hanno ripreso Alfred dietro alle quinte, con la testa tra le mani, con Alfonso vicino nel tentativo di consolarlo.

Anna, in lacrime, ha fatto il gesto di alzarsi, ma è stata subito frenata da Maria De Filippi: "Prima piangevi davanti a lui parlando con me, non ha detto "A". Mi hai detto che devi imparare a volerti bene. Se ha bisogno di te, alza e viene e te lo dice. Non sei sua madre, non sei sua sorella. Per una volta, stai ferma" ha dichiarato la conduttrice. "Non giustifico nulla, ma lo conosco. Ho sempre pensato al suo bene" ha spiegato Anna nel tentativo di giustificarsi. La conduttrice, però, le ha spiegato che ora non serve rincorrerlo: "Tu ora stai bene? Allora pensa a te". Gianni Sperti ha poi scherzato: "Forse aveva un appuntamento con un'altra e gli è saltato".

"Si è fatto male"

Dopo il consiglio ad Anna, Maria De Filippi ha saputo dalla redazione che Alfred, a causa dello scatto d'ira, si è fatto male ad una spalla. "Ha preso una botta e gli fa male la spalla" ha dichiarato. "Si, lui aveva già un problema" ha commentato Anna.