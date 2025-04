Anticipazioni Uomini e Donne, una Dama del Trono Over contro Cristina Ferrara: “L’ho vista con un ballerino di Amici”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Mercoledì 23 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sia per il trono Over che quello di Tina Cipollari, che ieri si è concluso ufficialmente con i saluti di Cosimo. Uno dei momenti salienti riguarda però una corteggiatrice di Gianmarco Steri: Cristina Ferrara. Margherita Aiello, una delle Dame del parterre, ha riferito di averla vista insieme a Lorenzo Del Moro, ballerino di Amici.

Anticipazioni Uomini e Donne: la segnalazione su Cristina Ferrara

Tra le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 23 aprile, c'è anche la segnalazione che Margherita Aiello, Dama del parterre del Trono Over, ha riportato in studio quando si parlava del trono di Gianmarco. La donna ha mostrato a tutti una foto di Cristina a cena con un professionista di Amici: Lorenzo Del Moro. I due si sarebbero incontrati in un locale la sera precedente alla registrazione e avrebbero trascorso insieme del tempo a chiacchierare.

Interpellata da Maria De Filippi, Ferrara ha confermato di averlo incontrato, ma di aver intrattenuto con lui una conversazione incentra esclusivamente su Gianmarco Steri: "Mi ha solo chiesto come andava con Gianmarco, abbiamo parlato due minuti”, le parole. “Non è vero, avete parlato per due ore”, ha ribattuto la Dama, sostenendo di averli visti dialogare in atteggiamenti confidenziali per diverso tempo.

La reazione di Gianmarco Steri

Anche dopo aver ascoltato la versione di Cristina, il tronista è apparso molto infastidito da questa segnalazione, ma non ha preso nessuna decisione definitiva sul prosieguo della loro conoscenza. Nel frattempo, dalla registrazione di martedì 22 aprile sappiamo che Steri proseguirà il suo percorso esclusivamente con lei e Nadia Di Diodato, visto che Francesca Polizzi ha deciso di abbandonare definitivamente il programma.