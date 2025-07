Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante continuano a frequentarsi dopo Uomini e Donne: “Andiamo a fare danni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tina Cipollari continua a frequentare Cosimo Mino Dadorante, nonostante il loro percorso di conoscenza a Uomini e Donne sia terminato. Dopo la fine del trono della storica opinionista che risale allo scorso 9 maggio, si sono incontrati e hanno trascorso una serata a Roma. Hanno documentato il loro incontro su Instagram, prima in una delle auto di lusso del Cavaliere, poi al ristorante. "Andiamo a fare danni", il testo a corredo del video postato tra le stories.

L'uscita di Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante a Roma

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante si sono incontrati ieri sera e hanno trascorso insieme una serata romana, senza le telecamere. Dopo Uomini e Donne i due avrebbero continuato a sentirsi: "Andiamo a fare danni" hanno scritto in una IG story a corredo di un video nel quale si riprendono in auto. "Vacanze romane" ha aggiunto il Cavaliere alla guida.

Non si conosce la natura del loro rapporto, ma Cosimo Mino Dadorante intervistato dopo il suo addio in studio, spiegò che continuavano a sentirsi. Parlò di lei, però, solo come un'amica: "Avere un'amica così importante è un grande onore. Tina è amata da tutto il mondo".

Cosa disse Cosimo Mino Dadorante su Tina Cipollari dopo Uomini e Donne

Cosimo Mino Dadorante dopo la fine del trono di Tina Cipollari fu intervistato per parlare del loro rapporto. Raccontò che avrebbe continuato a farle regali e che i loro rapporti non si erano interrotti. "Continuiamo a sentirci, le ho fatto un altro bellissimo regalo. Le ho inviato un abito. Un albero del Salento, l'ulivo, che lei avrà piacere a piantare nel suo giardino come ricordo e come gesto di questa nostra amicizia" , le parole. Anticipò che presto si sarebbero incontrati: "Quando è possibile ci sentiamo, impegni permettendo ci sentiamo quasi regolarmente. Forse faremo anche delle serate insieme".