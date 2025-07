video suggerito

È finita tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea: "Scelta di lei, lui spera sia un momento passeggero" A qualche mese da quando Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea avevano lasciato mano nella mano il trono over di Uomini e Donne, arriva, inaspettata, la notizia della loro separazione.

A cura di Stefania Rocco

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati. Ad annunciare la separazione tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha sentito separatamente la dama e il cavaliere del dating show condotto da Maria De Filippi. Ad allontanarli avrebbe contribuito anche il momento difficile che Barbara sta vivendo: la donna, infatti, si sta prendendo cura della sorella, reduce da un grave incidente.

Perché è finita tra Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi

Secondo Pugnaloni, le cose tra i due sarebbero precipitate rapidamente nel corso delle ultime settimane. Il blogger aveva inizialmente sostenuto che il legame tra loro non fosse abbastanza solido da resistere all’estate, per poi correggere parzialmente il tiro.

“Ho sentito Barbara qualche giorno fa e le ho chiesto come sta. Queste situazioni meritano tutto il rispetto del mondo e mi auguro davvero che sua sorella superi tutto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la coppia, questa crisi era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato un po’ l’onda per un’ospitata e via. Io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui, che l’ha usata solo per farsi conoscere”, aveva scritto inizialmente. Qualche ora dopo, però, è arrivata una parziale rettifica:

Tra Barbara e Ruggiero è finita, i due non si vedono più da tempo. È stata una scelta di lei. Lui spera che si tratti solo di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, perché da parte di Ruggiero c’è ancora interesse.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea avevano lasciato Uomini e Donne a marzo

Barbara e Ruggiero stavano vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere da marzo scorso, quando si erano “scelti” a Uomini e Donne, decidendo di abbandonare insieme la trasmissione. In un primo momento, il loro rapporto sembrava procedere a gonfie vele. Solo di recente i due avevano fatto perdere le proprie tracce, ma quel silenzio era stato attribuito al delicato momento familiare vissuto da De Santi. Invece, a sorpresa, è arrivata la notizia della rottura.