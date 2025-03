video suggerito

Barbara De Santi lascia Uomini e Donne con Ruggiero D'Andrea, la scelta a sorpresa: "Vieni via con me?" Scelta a sorpresa nello studio di Uomini e Donne: Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea hanno lasciato insieme lo studio del dating show durante la sfilata della Dama.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, venerdì 7 marzo, Barbara De Santi ha lasciato lo studio con Ruggiero D'Andrea, il cavaliere che l'ha conquistata in poco tempo. Durante la sfilata la Dama del Trono Over ha chiesto al Cavaliere di raggiungerla in passerella: sulle note di "Ti porto via con me" e sotto una pioggia di petali, è nata una nuova coppia nello studio di Maria de Filippi.

La scelta di Barbara De Santi a Uomini e Donne

Barbara ha preparato così la sua sfilata per la puntata del 7 marzo: "Seduzione, musica per le mie orecchie quando ho l'uomo che mi seduce a tal punto da essere io la più grande seduttrice. È un gioco che esiste sin dalla notte dei tempi, eccitante, coinvolgente, seducente" ha dichiarato davanti alle telecamere del dating show prima di presentarsi in studio e vestire i panni di una musicista. Si è avvicinata a Ruggiero e lo ha invitato a ballare con lei: saliti sulla passerella si sono baciati sulle note di "Ti porto via con me" di Jovanotti. Poi lei gli ha chiesto: "Vieni via con me?".

"Non mi piacciono le letterine, i palloncini. Volevo fare una cosa diversa" ha commentato lei. "Sono felice per loro" ha aggiunto Gianni Sperti mentre il pubblico si è acceso con un caloroso applauso. Gemma ha dichiarato: "Sono felice per lei, non me l'aspettavo".

Chi è Ruggiero D'Andrea, il nuovo compagno di Barbara De Santi

Ruggiero D'Andrea è uno chef e venditore di auto e moto. 56 anni, di Taranto, è papà di tre figli nati da una precedente relazione. Il Cavaliere di Uomini e Donne – il cui profilo Instagram è ruggierodandrea68 – si descrive così sul profilo social: "Vivo e lascio vivere . Sport cucina e amore, le cose più importanti per una vita perfetta con se stessi. Artista di me". Già partecipò al programma in passato, prima nel 2018, poi nel 2020. Grazie al dating show di Maria de Filippi, soltanto ora, ha trovato l'amore.