Barbara De Santi: "Le condizioni di mia sorella sono gravissime, sta lottando" Barbara De Santi, volto del trono over di Uomini e Donne, aggiorna i suoi follower a proposito delle condizioni di salute della sorella, coinvolta in un grave incidente.

A cura di Stefania Rocco

Sta ancora lottando in attesa di essere finalmente dichiarata fuori pericolo la sorella di Barbara De Santi, storico volto del trono over di Uomini e Donne. Ad aggiornare i follower a proposito dello stato di salute della donna è stata proprio la dama che sta trascorrendo questi giorni il più possibile vicino alla sorella per accertarsi di darle tutto il sostegno possibile. “Vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere”, ha fatto sapere l'insegnante di musica, “Non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona che, purtroppo, sono ancora gravissime. Sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da voi tutti”.

L’incidente di Simona, sorella di Barbara De Santi

Era stata la stessa Barbara a raccontare il drammatico incidente in cui era rimasta coinvolta la sorella Simona. “Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente”, aveva raccontato ai follower in una story con la voce rotta dal pianto, “sembrava che le cose andassero bene e invece sono molto peggiorate. Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Se non mi vedete in questi giorni sappiate che è per una cosa molto seria”. Anche il compagno Ruggiero D’Andrea si è allontanato dai social e, in questi giorni, sta cercando di far sentire in silenzio tutto il suo sostegno a Barbara e alla loro famiglia.

Che cosa è accaduto alla sorella di Barbara De Santi

Non sono note le circostanze in cui si è verificato l’incidente che ha visto coinvolta Simona De Santi. Ciò che è trapelato attraverso la sorella Barbara fa solo riferimento a un episodio particolarmente grave che ha costretto la donna a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Sulle prime, stando a quanto aveva raccontato la dama del trono over del format condotto da Maria De Filippi, sembrava che Simona fosse in ripresa ma a causa di una serie di complicazioni sopraggiunte, la donna è rimasta ricoverata in ospedale. Barbara, che in questi giorni è molto meno attiva sui social rispetto al solito, sta cercando il più possibile di fornire il suo supporto a Simona e di aggiornare quanti le chiedono costantemente informazioni a proposito delle condizioni di salute della donna.