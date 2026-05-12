Abbiamo chiesto all’IA chi vincerà l’Eurovision 2026: c’è anche Sal Da Vinci tra i favoriti

In attesa della finale di sabato 18 maggio, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale quali sono i Paesi che hanno più probabilità di vincere l’Eurovision 2026 e quale potrebbe essere il nome del vincitore stando ai dati oggi disponibili online.

Sal Da Vinci a Eurovision 2026 – ph AP Photo:Martin Meissner

Oggi, 12 maggio, inizia ufficialmente la settantesima edizione dell'Eurovision Song Contest, al quale l'Italia parteciperà con Sal Da Vinci, con la sua "Per sempre sì". Il cantante napoletano si è aggiudicato di diritto la possibilità di rappresentare l'Italia al concorso europeo dopo la vittoria all'ultimo Festival di Sanremo. Nonostante le contestazioni che questa edizione dell'Eurovisione ha ricevuto per la presenza, anche quest'anno, di Israele, Vienna si prepara ad accogliere gli artisti di tutta Europa (e non solo). Unica eccezione: i cinque Paesi – Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda – che hanno deciso di non partecipare in segno di protesta per la non espulsione di Israele.

Nonostante tutto il dibattito politico degli scorsi mesi, l'Eurovision si conferma anche quest'anno un evento in grado di creare un certo hype e attirare le attenzione dei bookmaker di tutta Europa. In fondo la domanda a cui tutti cercano di dare una risposta è sempre la stessa: chi è il favorito per la vittoria? In attesa della finale di sabato 16 maggio, abbiamo provato a chiedere all'intelligenza artificiale di farci una previsione quanto più verosimile. Ovviamente non lo facciamo perché crediamo che l'IA possa prevedere il futuro, ma si tratta piuttosto di un esercizio per testarne le capacità di analisi e sintesi dei dati disponibili.

Finlandia, Italia e Francia sul podio

Per farlo abbiamo usato Gemini 3 Flash, ovvero il modello di Gemini 3 ottimizzato per il web, nella versione premium. Siamo partiti facendo una domanda piuttosto semplice: "Chi vincerà quest'anno l'Eurovision Contest?". La prima risposta si è limitata però a fare i nomi di alcuni Paese che in queste ore stanno attirando l'attenzione dei media. Allora abbiamo formulato un prompt più dettagliato:

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"Possiamo fare un lavoro di previsione in base alle interazioni sui social, alle ricerche online e alle pagelle dei critici pubblicati sulla stampa italiana ed estera?"

Gemini ci ha fornito questo podio provvisorio: Finlandia (Linda Lampenius & Pete Parkkonen con "Liekinheitin"), Italia (Sal Da Vinci con "Per sempre sì"), Francia (Monroe con "Regarde !"). Ci ha anche spiegato che questo podio era il risultato di una combinazione di dati dei bookmaker, combinato con il sentiment sui social (come Reddit e TikTok) e le recensioni della stampa specializzata.

Le spiegazioni dell'IA

Oltre a fornirci i nomi di quelli che a sua detta sarebbero i tre favori secondo le informazioni oggi disponibili, l'IA è scesa nel dettaglio spiegandoci il perché del suo verdetto. "La Finlandia – scrive – è la favorita in assoluto". Basta dare un occhio ai bookmaker per capirlo: è infatti il Paese con le quote più basse (circa 2.50). Inoltre sarebbe anche tra i favori nei sondaggi tra i fan e avrebbe già ottenuto un certo successo sui social, oltre ad avere dalla sua parte il sostegno della stampa che a quanto pare sarebbe stata conquistata dalle doti musicali dei due artisti finlandesi.

Finlandia, Italia e Francia sul podio

Al secondo posto Gemini inserisce invece proprio l'Italia con Sal Da Vinci. Secondo la sua analisi il nome del cantante napoletano sarebbe schizzato nelle classifiche dei bookmaker proprio nelle ultime ore. Inoltre, sia la stampa che i social sembrerebbero apprezzare le performance dell'artista e la sua capacità di mescolare "tradizione napoletana" e "sonorità moderne". Secondo Gemini "è considerata la minaccia numero uno per la Finlandia".

Il terzo posto spetterebbe invece alla Francia, rappresentata da Monroe con "Regarde!". A quanto pare l'artista francese avrebbe dalla sua il sostegno degli esperti che ne apprezzerebbero la qualità artistica, ma anche un certa curiosità tra il pubblico europeo, come dimostrerebbero le tante ricerche online in Europa centrale.

Quando abbiamo chiesto poi di allargare il cerchio dei favoriti a cinque Paesi Gemini si è però in parte contraddetto. Non tanto nei nomi dei Paesi quanto nelle posizioni che potrebbero occupare in una classifica immaginaria. Nei cinque preferiti restano infatti Finlandia, Italia e Francia (a cui si aggiungono Danimarca e Grecia), con una differenza nel terzo posto. Allargando infatti a cinque il numero dei Paesi favoriti, Gemini mette al terzo posto Søren Torpegaard Lund della Danimarca con il brano "Før vi går hjem", facendo scivolare al quarto posto la Francia, seguita dalla Grecia, che chiude la classifica con Akylas e il suo brano "Ferto".

Perché è impossibile una previsione certa

Chiedendo poi a Gemini spiegazioni su queste piccole variazioni, l'IA di Google si giustifica così: "Il motivo è che le giurie e il pubblico (televoto) stanno puntando su cavalli diversi, creando una classifica che cambia continuamente a seconda di quale "peso" diamo ai dati".

Tuttavia nelle diverse risposte che Gemini ci ha fornito la Finlandia viene sempre data come il Paese con le probabilità più alte di vincere l'Eurovision. Tra gli altri favoriti che potrebbero spodestare la Finlandia, accanto a Grecia, Danimarca, Francia, c'è anche l'Italia.