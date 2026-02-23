L’IA ha previsto la squadra per vincere al Fantasanremo 2026: chi prenderà più bonus

A poche ore della chiusura delle iscrizioni, abbiamo chiesto a Gemini e ChatGPT di schierare la formazione ideale per il Fantasanremo 2026. Tra bonus, calcoli sui “Baudi” e strategie per massimizzare i punti, ecco i consigli dei chatbot per sbancare il fantasy game del Festival di Sanremo.

Altro che toto-vincitore e suggestioni sul podio finale. Da qualche anno, la vera competizione parallela al Festival di Sanremo si gioca a colpi di bonus improbabili, outfit eccentrici e mosse imprevedibili. È il Fantasanremo, dove la gloria non dipende solo dalla canzone ma da ciò che succede sul palco (e non solo). Per iscriversi al gioco c'è tempo fino alle le 23.59 di questa sera. Dunque, per capire come schierare la formazione perfetta e staccare amici e colleghi in classifica, abbiamo quindi fatto ciò che ogni buon nerd fa quando ha bisogno di certezze, chiedendo all'intelligenza artificiale di costruire la squadra ideale per il Fantasanremo 2026, analizzando regolamento, bonus e profili degli artisti in gara.

Cosa abbiamo chiesto a Gemini e ChatGPT

Dopo aver interpellato l'IA per conoscere i papabili vincitori del festival sulla base dei testi delle canzoni, questa volta ci siamo rivolti a Gemini Pro e alla versione free di ChatGPT (GPT-5.2) per scegliere i sette artisti da scegliere.

Per permettere ai due modelli di IA di operare un'analisi ponderata abbiamo dato in pasto alla macchina il regolamento completo del gioco. Fantasanremo è infatti un fantasy game, ossia un gioco virtuale che però si basa su eventi e accadimenti reali. A differenza del Fantacalcio, dove a determinare i punteggi sono gol, assist, cartellini e voti in pagella, nel Fantasanremo non contano solo i risultati che determinano la classifica della serata finale, ma anche tutto ciò che fa parte dello show, come i cambi di outfit durante la serata, gli inciampi sul palco o qualche stravaganza durante l'esibizione. Non solo.

Consegnata la lista dei bonus e dei malus e tutte le regole dello svolgimento delle cinque serate, abbiamo quindi chiesto ai due chatbot di elaborare la loro squadra Top. Qui però c'è stata subito la prima sorpresa.

ChatGPT ci ha infatti immediatamente bacchettato perché nell'elenco di informazioni non avevamo inserito la lista delle Fantaquotazioni. Ogni giocatore ha infatti a disposizione un budget limitato di 100 Baudi (la valuta del gioco) da spendere per scegliere sette artisti (cinque titolari e due panchinari). Senza la lista delle quotazioni (gli artisti più "forti" hanno ovviamente un costo superiore) risulta impossibile creare una squadra equilibrata nel rispetto del budget fornito dal regolamento. Fatte le dovute scuse a ChatGPT, abbiamo fornito ai due chatbot anche questo elemento. Ecco cosa ci hanno risposto.

Fantasanremo 2026: la squadra perfetta per Gemini Pro

L'IA di Google ci ha fornito cinque titolari e due panchinari da schierare in base alle sensazioni o all'evolversi delle imprevedibili dinamiche che contraddistinguono ogni edizione del Festival. Oltre ai nomi, Gemini ha anche elaborato una breve motivazione per la sua scelta.

I titolari indicati (con tanto di spiegazione) sono:

Arisa (16 Baudi, da schierare come Capitano) : la scelta strategica per il raddoppio. Ha un bonus ad personam (+10), è un animale da palco (bonus scale, platea, orchestra) e punta alla Top 5.

: la scelta strategica per il raddoppio. Ha un bonus ad personam (+10), è un animale da palco (bonus scale, platea, orchestra) e punta alla Top 5. Francesco Renga (13 Baudi) : garanzia di bonus "Premi" (Critica/Sala Stampa) e il bonus specifico legato ad "Angelo" (+10 o +20).

: garanzia di bonus "Premi" (Critica/Sala Stampa) e il bonus specifico legato ad "Angelo" (+10 o +20). Malika Ayane (15 Baudi) : Fondamentale per la Standing Ovation dell'orchestra (+30) e il bonus spartito. Molto probabile il bonus abito con strascico.

: Fondamentale per la Standing Ovation dell'orchestra (+30) e il bonus spartito. Molto probabile il bonus abito con strascico. Chiello (13 Baudi) : il "portatore sano di caos". Perfetto per i bonus notturni (dopo mezzanotte), il contatto con il pubblico e il bonus maglia di Chiellini.

: il "portatore sano di caos". Perfetto per i bonus notturni (dopo mezzanotte), il contatto con il pubblico e il bonus maglia di Chiellini. Levante (15 Baudi): alta probabilità di bonus estetici (fiori, trucco, outfit) e il bonus presentazione se introdotta dai comici toscani.

I panchinari, invece,sono:

Tredici Pietro (13 Baudi): tenuto in panchina per sfruttare i bonus "Extra" (conferenze, radio, adventure). Se a metà settimana la sua classifica si avvicina al 13° posto, puoi promuoverlo titolare il venerdì per il suo bonus specifico

tenuto in panchina per sfruttare i bonus "Extra" (conferenze, radio, adventure). Se a metà settimana la sua classifica si avvicina al 13° posto, puoi promuoverlo titolare il venerdì per il suo bonus specifico Samuray Jay (14 Baudi): Il jolly a basso costo. Utile per il bonus Kimono e per coprire i compagni, macinando punti fuori dall'Ariston.

Fantasanremo 2026: la squadra perfetta per ChatGPT

ChatGPT ci ha invece spiegato di aver adottato una strategia così strutturata: due "Big" da classifica per ottenere punti dai piazzamenti finali; tre "showman" che possono fare incetta di bonus serali; due "wildcard" che possono regalare exploit improvvisi. Su questi presupposti, l'IA ha decretato questa formazione.

I titolari:

Dargen D’Amico (16 Baudi, da schierare come Capitano) : altissima probabilità di top-5, performer imprevedibile, forte interazione con pubblico e orchestra: combina punteggio classifica + bonus show.

: altissima probabilità di top-5, performer imprevedibile, forte interazione con pubblico e orchestra: combina punteggio classifica + bonus show. Ermal Meta (16 Baudi) : affidabile per premi e piazzamento alto, performance pulite e pochi malus: è la base solida della squadra.

: affidabile per premi e piazzamento alto, performance pulite e pochi malus: è la base solida della squadra. Elettra Lamborghini (14 Baudi ): generatrice seriale di bonus estetici e scenici (outfit, coreografie, gesti provocatori). Anche senza podio può fare molti punti.

): generatrice seriale di bonus estetici e scenici (outfit, coreografie, gesti provocatori). Anche senza podio può fare molti punti. Ditonellapiaga (13 Baudi) : imprevedibile e teatrale, perfetta per bonus da performance, look particolari e interazioni sul palco.

: imprevedibile e teatrale, perfetta per bonus da performance, look particolari e interazioni sul palco. LDA & Aka7even (15 Baudi): duo giovane con bonus dedicato da regolamento e alta probabilità di gag virali e momenti social.

I panchinari:

Tredici Pietro (13 Baudi) : bonus speciale se arriva 13esimo e attitudine spontanea che può generare punti extra.

: bonus speciale se arriva 13esimo e attitudine spontanea che può generare punti extra. Chiello (13 Baudi): profilo eccentrico e imprevedibile. Jolly perfetto da schierare se mostra trend di bonus durante il Festival.

Da notare come sia Gemini che ChatGPT abbiano scelto Chiello per motivazioni simili, anche se il primo suggerisce di schierarlo come titolare, mentre il secondo lo "relega" in panchina. Staremo a vedere.