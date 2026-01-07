Aperte le iscrizioni del FantaSanremo 2026: le novità nel regolamento e le quotazioni dei big

Sono aperte da oggi le iscrizioni del FantaSanremo 2026: ecco tutte le novità nel regolamento, i Bonus e Malus, e le quotazioni dei big in gara.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e con lui anche il FantaSanremo, gioco parallelo alla kermesse che tira in ballo spettatori e Big in gara. A partire dalle ore 12 di mercoledì 7 gennaio 2026 si sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del gioco. Il regolamento, i "baudi" (moneta del gioco) relativi al costo dei cantanti e i punteggi legati ai Bonus e Malus, sono stati resi pubblici insieme a tutte le novità.

Ci si può iscrivere aggiornando o scaricando l'applicazione per cellulare, disponibile su App Store e Play Store per dispositivi mobile iOS e Android, o accedendo al sito fantasanremo.com. Ogni giocatore potrà creare la sua squadra composta da 7 artisti, e schierare una formazione di 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano. Il tutto dovrà rientrare nella spesa inviolabile di 100 baudi. Ogni fantallenatore potrà formare massimo 5 squadre, e partecipare con esse a un massimo di 25 leghe: sarà possibile modificare la propria squadra fino alla chiusura delle iscrizioni, fissata per lunedì 23 febbraio 2026.

Le novità nel regolamento riguardano il cambio di formazione durante le serate della kermesse – che potrà essere fatto soltanto in due occasioni, venerdì 27 febbraio (serata cover) e sabato 28 febbraio (la finale) dalle 8 alle 20 – e i Bonus e Malus, aggiornati. Una sezione bonus è dedicata al Maestro Beppe Vessicchio, icona del Festival morto lo scorso 8 novembre a 69 anni, poi ritornano i "Bonus ad personam", che coinvolgono i Big in gara, i Bonus e malus serali, quelli "Premium", ideati con gli sponsor del FantaSanremo, gli Extra, e i giornalieri segreti. Il regolamento e la lista completa sono consultabili nell'app FantaSanremo o sul sito ufficiale.

Il range di prezzi per i big in gara va da un massimo di 17 baudi a un minimo di 13. Ecco le quotazioni di tutti i cantanti in gara: