Cosa hanno indossato i cantanti per il ritorno a Sanremo Top: da Arisa a Levante tutti i look sul palco

Da Levante a Ditonellapiaga, da Arisa a Fedez, passando per Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini e Michele Bravi, tutti i look dei cantanti che sono apparsi sul palco della prima puntata di Sanremo Top, lo show condotto da Carlo Conti.

Levante a Sanremo Top

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Credevamo (e speravamo) di aver chiuso definitivamente con i voti ai look, le pagelle e lo stile dei cantanti a Sanremo. Eccoci ancora a commentare gli abiti dei protagonisti di un Festival che quest'anno sembra non finire mai. Ieri sera è andata in onda la prima delle due puntate in diretta di Sanremo Top, show dedicato alla kermesse musicale e condotto da Carlo Conti. Il programma Rai rilancia l'idea di Pippo Baudo, che negli anni '90 tornava a parlare del Festival a un mese dalla conclusione per valutare il successo in termini di vendite e di classifica dei brani in gara. A Sanremo Top, Conti commenta e analizza i dati delle classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio, mentre sul palco si esibiscono alcuni dei cantanti in gara, dal vincitore Sal Da Vinci ad Arisa, da Ditonellapiaga (che propone anche il duetto ocn TonyPitony) fino a Levante e Tommaso Paradiso. Cosa hanno indossato sul palco i protagonisti della serata?

Molti hanno portato avanti le scelte di stile già viste a Sanremo 2026, il nero è ancora protagonista praticamente in tutti i look della serata, fatta eccezione per quello di Arisa, che sceglie un abito pastello. Il mood è coerente con quello dell'Ariston non solo per quanto riguarda la palette colori: Ditonellapiaga sfoggia ancora fiocchi e stampe sulle shirt, mentre Fedez ripropone un minimal style, Elettra Lamborghini, infine, non rinuncia agli abiti couture da gran sera e ai collier con diamanti preziosi.

Ditonellapiaga torna con i fiocchi a Sanremo Top

A Sanremo 2026 lo stile di Ditonellapiaga è stato ben studiato e strutturato nei minimi dettagli. Il guardaroba della cantante è stato pensato, con lo stylist Lorenzo Oddo, per proporre un'estetica massimalista, ispirata al glam con lo sguardo rivolto alle dive degli anni '50. Da qui nascono i look con make up e acconciature retrò e con romantici fiocchi sparpagliati ovunque: sulle scarpe firmate Casadei, sugli abiti tutti griffati Dsquared2 e persino applicati sul volto tramite un make up tridimensionale.

Leggi anche Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Che Fastidio! di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga con abito Blumarine e scarpe Casadei sul palco di Sanremo Top

Ora, a Sanremo Top, restano i fiocchi rosa appuntati sulle pump, i pois che rimandano agli anni '50 e torna persino la t-shirt "Che fastidio", con cui la cantante si era esibita nella prima puntata del Festival. Lo stile diventa più rock grazie all'abito in pelle corto, con zip frontale e coppe sul seno, una creazione Blumarine indossata da Ditonellapiaga per esibirsi sulle note del brano in gara. Per la performance con TonyPitony, invece, sfoggia un completo MSGM, con camicia a pois su fondo bianco e micro shorts.

Ditonellapiaga con look MSGM nell’esibizione con TonyPitony

Sal Da Vinci con l'abito gessato e Fedez in total black

Nessuna inversione di marcia per il vincitore di Sanremo 2026: Sal Da Vinci torna in Tv con un completo dal blazer gessato, abbinato a camicia e cravatta della stessa fantasia, mentre sul colletto della camicia spunta una spilla luminosa, un must have che quest'anno abbiamo visto su moltissimi dei look maschili. Tornano poi nel look del cantante i celebri anelli in oro diamanti, divenuti protagonisti del balletto virale che accompagna la canzone proposta in gara.

Il vincitore Sal Da Vinci a Sanremo Top

Masini e Fedez non si smentiscono e arrivano a Sanremo Top con completi scurissimi, in cui non c' spazio per il colore, per le fantasie o per qualsiasi tocco di originalità. Restano dunque le camicie nere, i pantaloni total black e le scarpe in vernice.

Fedez e Masini sul palco di Sanremo Top

Michele Bravi e l'abito formale (con dettaglio fuori dagli schemi)

Michele Bravi prosegue il viaggio, curato dalla stylist Susanna Ausoni, nei look da "bravo ragazzo", ispirati a Peaky Blinders. Il cantante torna a indossare abiti oversize, scuri e formali firmati Antonio Marras, in cui spunta però quel dettaglio fuori dagli schemi, la camicia a righe dal collo inusuale, che sembra rimandare alla goffaggine di cui l'artista ci aveva parlato in un'intervista prima di Sanremo.

Michele Bravi in Antonio Marras nella prima puntata di Sanremo Top

Levante a Sanremo Top con l'abito di pelle

Addio lustrini e gioielli preziosi, dettagli che avevano caratterizzato gli splendidi look di Levante a Sanremo 2026 e che l'avevano fatta finire al primo posto della nostra classifica dei best dressed del Festival. Per il post Sanremo la cantante sceglie, con l'aiuto dello stylist Lorenzo Oddo, un tubino aderente senza spalline in pelle nera di Tod's, dal qual spuntano, sulla scollatura e dall'orlo della gonna, inserti in tessuto chiaro drappeggiati o dal taglio a vivo. Dei look sanremesi resta il fit iper aderente e il look essenziale senza fronzoli, restano anche gli adorabili sandali mule in tonalità metallic sui toni del rosa (firmati Gianvito Rossi) i quali aggiungono un twist in più al look.

Levante con abito Tod’s e mule Gianvito Rossi nella prima puntata di Sanremo Top

L'unico look colorato è quello di Arisa

Arisa durante la kermesse musicale di quest'anno ha proposto uno stile elegante, ricercato e coerente con il desiderio di portare una nuova immagine sul palco. Lo styling, curato da Rebecca Baglini, si è concentrato sulla sottrazione di dettagli ed elementi non più necessari alla narrazione della cantante, proponendo una serie di look essenziali eppure lucenti. Tutti ricordiamo il vestito coperto con migliaia di cristalli a goccia e anche lo slipdress rivisitato e firmato Des Phemmes, come anche il soave abito bianco trasparente di Ports 1961 scelto dalla cantante per la serata dei duetti.

Il look Tory Burch di Arisa per Sanremo Top

Per Sanremo Top Arisa continua a cavalcare la stessa wave ma si concede un tocco di colore, indossando un particolare abito color glicine che fa parte della collezione Resort 2026 di Tory Burch. Il vestito, dalla silhouette aderente, fascia il corpo con drappeggi legati insieme da grossi nodi, i cui lembi cadono morbidi come fossero volumetriche frange, le quali aggiungono un tocco originale e scultoreo al modello dalla linea essenziale.

Tommaso Paradiso e Tredici Pietro sul palco di Sanremo Top

Tredici Pietro dice addio ai look formali con blazer e gioielli preziosi per sposare uno stile più adatto al suo mood da rapper. A Sanremo Top arriva , anche lui in total black, con una camicia over e jeans extra large.

Tredici Pietro sul palco di Sanremo Top

Tommaso Paradiso, seguito dalla stylist Susanna Ausoni, sceglie un leisure mood fatto di capi ampi e pantaloni loose fit, in cui è protagonista una giacca aviator in pelle dalla silhouette bombata e crop. A firmare il look è ancora Emporio Armani.

Tommaso Paradiso in Emporio Armani a Sanremo Top

Elettra Lamborghini con l'abito da sera

Addio a paillettes e sontuosi abiti con maxi scollature scultoree, Elettra Lamborghini sul palco di Sanremo Top arriva in nero, ancora con un abito couture, questa volta senza decori barocchi e cristalli sparpagliati sul tessuto. Restano le linee couture nell'abito a sirena dalla scollatura ampia e drappeggiata che lascia le spalle nude. Tornano anche i preziosi gioielli in diamanti, che avevano caratterizzato i suoi outfit sanremesi. Per la serata Lamborghini torna dunque a uno stile più essenziale, simile a quello che aveva proposto sul carpet inaugurale.

Il look di Elettra Lamborghini per Sanremo Top

Fulminacci a Sanremo 2026 era riuscito a conquistare il pubblico con il suo brano e anche con la semplicità dei suoi look, in cui erano ben dosati i capi formali con l'utilizzo di silhouette oversize contemporanee e di tendenza. Anche a Sanremo Top torna a sfoggiare uno dei suoi completi over, questa volta con blazer doppiopetto dai grossi bottoni dorati, sotto cui spunta una cravatta dalla stampa in stile eighties.

Il look di Fulminacci per Sanremo Top

Le Bambole di Pezza appaiono sul palco con lunghi abiti da sera scuri, dal corpetto con coppe geometriche, opera gloves in seta trasparente e stivali in pelle nera con maxi zeppe, portando in scena quello stile glamour con dettagli rock che avevano già proposto durante la kermesse musicale.