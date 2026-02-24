Elettra Lambroghini ci aveva ingannato con il vestito minimal, la regina kitsch torna a far ballare Sanremo

Sul carpet inaugurale ci aveva ingannato sfilando con un abito essenziale, ora però, nella prima serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini non delude e torna a sfoggiare i suoi amati vestiti barocchi e scintillanti. Ecco chi ha firmato il suo look.

Quando credevamo di aver visto davvero tutto indosso a Elettra Lamborghini lei riesce ancora a stupirci. Il che potrebbe essere un bene ma anche un male. Quest'anno le piume non le ha indossate, si è portata però, sul palco della prima serata di Sanremo 2026, un corpo di ballo dal mood burlesque che con le piume l'ha circondata. Indosso ha sfoggiato un abito couture dalla linea asimmetrica della collezione Autunno/Inverno 2025-2026 di Tony Ward, coperto da una cascata di cristalli, un modello che di minimal non ha nulla.

Elettra Lamborghini questa sera ci fa quasi rimpiangere le "tutine disco dance", che avevano caratterizzato la sua (ormai iconica) partecipazione a Sanremo 2020, anno in cui aveva scelto dei look volutamente (?) kitsch per ballare sulle note di Musica (E Il Resto Scompare). Ora dai costumi fatti su misura si passa alla couture ma lo stile resta vistoso e barocco. La cantante ci aveva dato una piccola preview degli abiti scintillanti, pubblicando uno scatto realizzato durante i fitting negli atelier a Parigi. Per la prima serata di Sanremo 2026 Lamborghini indossa un abito a strascico, scollato e in seta nera, sovrastato da ricami dorati, che conducono a una cascata di cristalli. Il corpetto si apre ad arco su una gonna trasparente con decori lucenti che richiamano quelli della parte superiore.

Elettra Lamborghini in Tony Ward

Di certo la cantante non ha mai puntato alla sobrietà e con il suo abito sanremese rivela il personale odio per gli outfit essenziali. Eppure era riuscita a stupirci sul carpet inaugurale, dove aveva sfilato con un lungo tubino nero, minimal ed elegante, senza cristalli o paillettes, "solo" una pelliccia sintetica ad aggiungere un tocco glam.

Il corpetto dell’abito di Elettra Lamborghini

Che dire? Elettra Lamborghini adora lo sparkling mood e mostra con orgoglio il suo amore per lo stile a tratti kitsch, sempre eccentrico, vistoso e brillante. In un Sanremo in cui, tra abiti scuri, completi mannish, vestiti tunica e linee pulite, il basic style sembra aver contagiato tutti i cantanti in gara, ci pensa Lamborghini a portare qualcosa di camp sul palco dell'Ariston. Piaccia o non piaccia Elettra è così, brillante, forse un po' eccessiva nello stile ma, d'altronde, come recita un celebre detto popolare: dove c'è gusto non c'è perdenza.