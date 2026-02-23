Il green carpet di Sanremo 2026: tutti i look dei cantanti in gara al Festival

Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si dà ufficialmente il via al Festival di Sanremo 2026. La competizione vera e propria inizierà domani ma questa sera si “aprono le danze” con la tradizionale sfilata sul carpet inaugurale allestito fuori il teatro Ariston. Chi ha firmato i look dei cantanti per questo evento speciale?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, parte ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo, evento che quest'anno va si tiene con qualche settimana di "ritardo", ovvero da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. La gara vera e propria comincerà domani ma questa sera, come da tradizione, si inaugura l'evento con la tradizionale sfilata dei cantanti sul green carpet. L'appuntamento è su Rai 1 o RaiPlay alle 20.30, quando il Tg1 dà la linea a PrimaFestival, la striscia quotidiana condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che commentano l'apparizione dei protagonisti della kermesse canora. L'esclusiva passerella è stata allestita in via Matteotti, ovvero la strada che collega il Palafiori all'ingresso del teatro Ariston, e ospita i 30 big in gara, che ne approfittano per dare una piccola anticipazione dei loro look. Fedez indossa Jil Sander, Mara Sattei Vivienne Westwood, Michele Bravi Antonio Marras: ecco tutti i primi look dei protagonisti del Festival.

Chi ha firmato i look dei big sul red carpet inaugurale di Sanremo

Ad aprire la sfilata sul green carpet del Festival di Sanremo 2026 è Leo Gassman, super chic in blu navy by Bally con cappotto, maglioncino e stivaletti col tacco.

Leo Gassmann in Bally

A seguirlo, Enrico Nigiotti con shirt a righe bianche e blu abbinata a camicia bianca portata aperta, pantaloni over e giacca sportiva con un' ape scintillante agganciata al bavero (di Barena Venezia).

Enrico Nigiotti in Barena Venezia

Pravo Patty Pravo si è affidata al suo assistente personale e stilista Simone Folco, che ha realizzato per lei un originale maxi dress nero con "fiamme rose" lungo i fianchi (lo ha abbinato a un cappellino nero con la veletta che le cadeva sul viso).

Patty Pravo in Simone Folco

Sayf, artista alla sua prima esperienza sanremese, si è fatto notare con maxi pelliccia, jeans casual e preziosi gioielli Tiffany&Co.

Sayf con gioielli Tiffany&Co.

Ermal Meta, in total Trussardi, ha detto addio ai completi rigorosi e ha sfoggiato un paio di pantaloni di pelle dalla silhouette ampia e una camicia di seta rosa antico.

Ermal Meta in Trussardi

Le Bambole di Pezza, tra le più apprezzate del carpet inaugurale, sono rimaste fedeli al loro mood rock, puntando sul total white fatto di pizzi, cristalli, pellicce, trasparenze e addirittura una corona da reginetta (tutto di John Richmond).

Le Bambole di Pezza in John Richmond

Da Fedez ad Arisa, chi veste i big di Sanremo 2026

Sal Da Vinci ha sorpreso tutti abbinando il completo scuro con camicia bianca e cravatta a una mantella doppiopetto con interno di cristalli.

Sal Da Vinci

Luché ha abbandonato gli abiti da rapper e ha puntato sulla sobrietà del nero e grigio scuro, tutto firmato Louis Vuitton, con con pantaloni oversize e collana di diamanti al collo.

Luché in Louis Vuitton

Arisa si è distinta per eleganza in bianco, apparendo splendida in un look fatto interamente di piume firmato Dries Van Noten, con scarpe nere di Casadei e gioielli Crivelli.

Arisa in Dries Van Noten

Fedez e Marco Masini si sono vestiti coordinati in nero (ma il rapper ha indossato un trench di pelle di Jil Sander senza camicia o t-shirt sotto).

Fedez in Jil Sander

Fulminacci ha detto addio allo stile indie che lo ha sempre contraddistinto dagli esordi, questa volta ha preferito la raffinatezza senza tempo con cardigan bordeaux, camicia bianca, cravatta nera e cappotto poggiato sulle spalle di Ami Paris.

Fulminacci in Ami Paris

Serena Brancale ha lasciato nell'armadio i look "strizzati" dello scorso anno e ha puntato sui volumi oversize abbinando una giacca nude con maniche ampie e gonna a sirena total white (di Normando).

Serena Brancale in Normando con gioielli PDPaola

Raf minimal, Levante è regina glamour

Eddie Brock ha debuttato sul green carpet con un look blu petrolio di Lardini, abbinato a occhiali da vista e gioielli di Pandora.

Eddie Brock in Lardini con gioielli Pandora

Raf ha scelto lo stile minimal con un cappotto panna, così come Tommaso Paradiso con il suo look minimal in verde militare by Emporio Armani.

Tommaso Paradiso in Emporio Armani

Maria Antonietta e Colombre si sono aggiudicati il titolo di più originali: lui con cappotto verde di Corneliani e look di Massimo Alba, lei in pelliccia animalier di Art Dealer con stivali "lunari" di Maison Skorpios e orecchini di Bea Bongiasca.

Maria Antonietta in Art Dealer con stivali Maison Skorpios, Colombre in Corneliani e Massimo Alba

Levante si è rivelata una delle più glamour della serata con un maxi cappotto doppiopetto con revers in raso di Emporio Armani, abbinato a collant magenta e sling-back dark.

Levante in Emporio Armani

J-Ax sembrava essere uscito da un film western con pelliccia, cinturone e camicia borchiata, mentre Malika Ayane ha preferito la sobrietà del nero ma con lupetto blu elettrico di Jil Sander.

J–Ax

LDA e Aka7 come gemelli, Elettra Lamborghini è una diva

Michele Bravi è apparso super chic in gessato oversize con cappotto portato sulle spalle, outfit artigianale creato su misura per lui da Antonio Marras.

Michele Bravi in Antonio Marras

Samurai Jay è rimasto fedele al suo stile casual con un trench di pelle, non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri e ha portato i fiori sanremesi all'interno di una borsetta.

Samurai Jay

Mara Sattei ha seguito il trend mannish con un tailleur nero di Vivienne Westwood ma lo ha portato con una cravatta usata come foulard (in stampa check).

Mara Sattei in Vivienne Westwood

LDA e Aka7 si sono trasformati in "gemellini" vestiti uguali con cappotto e giacca di pelle, Nayt ha osato con gli accessori, dai guantini di pelle bordeaux ai camperos argentati.

Nayt

Dargen D'amico ha seguito il trend delle righe con un appariscente piumino con strascico di Mordecai con scarpe Vivram e occhiali Italian Independent.

Dargen D’Amico in Mordecai

Tredici Pietro ha indossato cappotto effetto teddy e completo bordeaux di Golden Goose, scarpe Adidas e gioielli Tiffany&Co., mentre Francesco Renga ha sfoggiato un biker di pelle di Canali.

Tredici Pietro in Golden Goose

Chiello ha optato per un cappotto lungo fino ai piedi, un modello avvitatissimo che ha rivelato una camicia a righe a fondo bordeaux e una cravatta bianca.

Chiello

Ditonellapiaga si preannuncia tra le più fashion del Festival: sul red carpet ha sfilato in versione Crudelia De Mon con un look black&white caratterizzato da pelliccia, collant velati neri a pois e scarpe di colori a contrasto.

Ditonellapiaga

A chiudere la lista dei big è stata Elettra Lamborghini, trasformatasi in una diva di altri tempi con una meravigliosa sirena strapless di velluto di Yanina Couture abbinata a coprispalle di pelo d'archivio e preziosi di Gioielli del sole.