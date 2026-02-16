Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

Sanremo 2026, i titoli delle 30 canzoni in gara dei Big

Ecco quali sono i 30 artisti Big e le loro rispettive canzoni che ascolteremo al Festival di Sanremo 2026.
A cura di Redazione Spettacolo
Trenta Big per trenta canzoni, che sono quelle che comporranno la lista dei brani in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 che si tiene dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti ha scelto le migliori e più variegate tra quelle che gli sono state proposte, selezionandole in modo che il pubblico a casa e all'Ariston possa ascoltare un mix di generi. E in effetti la selezione è avvenuta per cercare di accontentare i palati più svariati, anche se sono le ballad ad avere la parte maggiore nella selezione. Nonostante ciò, nel selezionare i 30 artisti Big, Carlo Conti ha scelto rapper, cantautori e cantautrici, canzoni country, cose più rap, ma con un'attenzione particolare all'interno più che all'esterno. Sono pochi i testi che guardano all'attualità (come quelli di Ermal Meta, Sayf e Dargen D'Amico, che hanno riferimenti alla realtà intorno), molti raccontano storie d'amore, qualcuno un amore meno scontato, come il testo di Malika Ayane. Le canzoni ve le abbiamo raccontate in un articolo di preascolto. Ecco l'elenco completo degli artisti e delle rispettive canzoni.

  • Arisa – "Magica favola"
  • Bambole di Pezza – "Resta con me"
  • Chiello – "Ti penso sempre"
  • Dargen D'Amico – "Ai ai"
  • Ditonellapiaga – "Che fastidio!"
  • Eddie Brock – "Avvoltoi"
  • Elettra Lamborghini – "Voilà"
  • Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare"
  • Ermal Meta – "Stella stellina"
  • Fedez & Masini – "Male necessario"
  • Francesco Renga – "Il meglio di me"
  • Fulminacci – "Stupida sfortuna"
  • J-Ax – "Italia starter pack"
  • LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine"
  • Leo Gassmann – "Naturale"
  • Levante – "Sei tu"
  • Luchè – "Labirinto"
  • Malika Ayane – "Animali notturni"
  • Mara Sattei – "Le cose che non sai di me"
  • Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta"
  • Michele Bravi – "Prima o poi"
  • Nayt – "Prima che"
  • Patty Pravo – "Opera"
  • Raf – "Ora e per sempre"
  • Sal Da Vinci – "Per sempre sì"
  • Samurai Jay – "Ossessione"
  • Sayf – "Tu mi piaci tanto"
  • Serena Brancale – "Qui con me"
  • Tommaso Paradiso – "I romantici"
  • Tredici Pietro – "Uomo che cade"
