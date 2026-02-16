Sanremo 2026, i titoli delle 30 canzoni in gara dei Big

I 30 Big del Festival di Sanremo 2026 da Mattarella

Trenta Big per trenta canzoni, che sono quelle che comporranno la lista dei brani in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 che si tiene dal 24 al 28 febbraio. Carlo Conti ha scelto le migliori e più variegate tra quelle che gli sono state proposte, selezionandole in modo che il pubblico a casa e all'Ariston possa ascoltare un mix di generi. E in effetti la selezione è avvenuta per cercare di accontentare i palati più svariati, anche se sono le ballad ad avere la parte maggiore nella selezione. Nonostante ciò, nel selezionare i 30 artisti Big, Carlo Conti ha scelto rapper, cantautori e cantautrici, canzoni country, cose più rap, ma con un'attenzione particolare all'interno più che all'esterno. Sono pochi i testi che guardano all'attualità (come quelli di Ermal Meta, Sayf e Dargen D'Amico, che hanno riferimenti alla realtà intorno), molti raccontano storie d'amore, qualcuno un amore meno scontato, come il testo di Malika Ayane. Le canzoni ve le abbiamo raccontate in un articolo di preascolto. Ecco l'elenco completo degli artisti e delle rispettive canzoni.