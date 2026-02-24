Il testo e il significato di Labirinto di Luché: una metafora per raccontare una relazione tossica

Luchè

Luchè è uno dei nomi più forti di questa edizione del Festival di Sanremo e ci arriva come uno degli artisti più ascoltati del lotto dei 30 Big. Il rapper campano porterà sul palco dell'Ariston il brano dal titolo "Labirinto" (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) scritto insieme a Davide Petrella – che firma la musica con Zef e D-Ross -, uno degli autori più famosi d'Italia, vincitore negli ultimi anni con "Due vite" di Marco Mengoni. Il rapper, che ha raggiunto la popolarità con i Co'Sang, è riuscito negli anni a costruirsi una carriera e una credibilità da solista che lo ha portato a riempire i palazzetti e ha certificare singoli e album platino. Al momento ha oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Instagram.

Bravissimo sia nei pezzi più street, i banger, che nelle ballad rap, le canzoni più emotive, Luchè ha scelto questa seconda strada per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Il rapper pesca da una storia tossica: "Non dormirò più tra le braccia tue, in questo labirinto siamo in due". Ma cosa significa questa immagine? Lo ha spiegato lui stesso a Raiplay: "Questa canzone parla dei pensieri ossessivi che fanno i giri nella testa quando sei in una relazione tossica e vivi situazioni difficili. Ho raffigurato questa sensazione di non riuscire a uscire da questi pensieri con la metafora del labirinto".

Luchè ha spiegato che "Labirinto" è una canzone che lo rispecchia, un brano che "ha un'apertura come spesso sono i singoli dei miei dischi, mantenendo una mia identità, non mi snatura". Una canzone che parla anche di sé, come quando rappa: "Non conta l'ego contano i concetti. Nessuno l'ha capito, competiamo con noi stessi, forse più salgo in alto più non vedo i miei difetti, quando non so chi sono me lo urlano ai concerti". Luchè arriva a Sanremo forte del platino del suo ultimo album "Il mio lato peggiore" pubblicato nel 2025 e il successo del singolo "Nessuna" e di "Ginevra" assieme a Geolier.