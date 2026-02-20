Sanremo 2026, la guida al Festival: cantanti e canzoni, conduttori, ospiti e regolamento delle cinque serate

Carlo Conti e Laura Pausini a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 comincia il 24 febbraio e termina il 28, in ritardo rispetto al solito. Anche quest'anno a presentarlo è Carlo Conti, che ne cura anche la direzione artistica e per tutte e cinque le serate sarà affiancato da Laura Pausini come co-conduttrice, a cui si aggiungeranno ospiti ogni sera. Come ogni anno la kermesse che si tiene al Teatro Ariston di Sanremo andrà in onda su rai1 e su RaiPlay. Anche quest'anno a contendersi la vittoria finale saranno 30 Big della musica italiana, scelti da Conti lo scorso dicembre, che porteranno altrettanti inediti. A loro si aggiungono anche quattro nuove proposte che hanno vinto Sarà Sanremo lo scorso dicembre e nelle prime tre serate si giocheranno la vittoria finale. Tra gli ospiti di questa edizione, confermati, ci sono Tiziano Ferro, Can Yaman, Achille lauro, Lillo, Pilar Fogliati, Eros Ramazzotti assieme a un'ospite internazionale come Alicia Keys e Andrea Bocelli. Anche quest'anno andranno in onda un Primafestival condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei e un dopofestival condotto da Nicola Savino coadiuvato da Aurora Leone e Federico Basso.

I cantanti in gara e le canzoni

Sul palco dell'Ariston di Sanremo saliranno 30 artisti Big che porteranno altrettante canzoni. Ecco tutti i cantanti in ordine alfabetico:

Arisa – "Magica favola"

Bambole di Pezza – "Resta con me"

Chiello – "Ti penso sempre"

Dargen D'Amico – "Ai ai"

Ditonellapiaga – "Che fastidio!"

Eddie Brock – "Avvoltoi"

Elettra Lamborghini – "Voilà"

Enrico Nigiotti – "Ogni volta che non so volare"

Ermal Meta – "Stella stellina"

Fedez & Masini – "Male necessario"

Francesco Renga – "Il meglio di me"

Fulminacci – "Stupida sfortuna"

J-Ax – "Italia starter pack"

LDA & Aka 7even – "Poesie clandestine"

Leo Gassmann – "Naturale"

Levante – "Sei tu"

Luchè – "Labirinto"

Malika Ayane – "Animali notturni"

Mara Sattei – "Le cose che non sai di me"

Maria Antonietta & Colombre – "La felicità e basta"

Michele Bravi – "Prima o poi"

Nayt – "Prima che"

Patty Pravo – "Opera"

Raf – "Ora e per sempre"

Sal Da Vinci – "Per sempre sì"

Samurai Jay – "Ossessione"

Sayf – "Tu mi piaci tanto"

Serena Brancale – "Qui con me"

Tommaso Paradiso – "I romantici"

Tredici Pietro – "Uomo che cade"

I co-conduttori e le co-conduttrici con Carlo Conti

Assieme al conduttore Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini si alterneranno sul palco altri personaggi del mondo dello Spettacolo italiano. La prima sera, quella di martedì 24, ad affiancare i due ci sarà l'attore turco Can Yaman, diventato un volto di punta della TV italiana, mentre nella seconda serata, quella di mercoledì 25 ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Giovedì 26 sarà la volta della modella Irina Shayk, mentre il venerdì ci sarà Nino Frassica. Nelle prime tre serate, inoltre, ad accompagnare le Nuove proposte ci sarà il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

Gli ospiti all'Ariston e sulla Costa Toscana

Saranno vari gli ospiti che come ogni anno arricchiscono il parterre di ogni serata, da cantanti ad attori, ci saranno personaggi che accompagneranno il pubblico oltre le canzoni dei 30 Big. Martedì 24, per esempio, Tiziano Ferro festeggerà i 25 anni di "Xdono" con un'esibizione che vedrà un mix dei suoi pezzi più ballabili, oltre alla presentazione live di "Sono un grande", come ha spiegato in un'intervista a Fanpage. Giovedì 26 Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno in "L'Aurora", una delle canzoni più amate del cantante romano che è contenuta nell'album "Una Storia Importante". Per la finale, a salire sul palco sarà Andrea Bocelli, i tenore italiano più famoso al mondo.

Per quanto riguarda il palco speciale sulla Costa Toscana il mattatore sarà Max pezzali a cui è affidata la direzione delle cinque serate, con Max Forever – The Party Boat (24–28 febbraio): una serie di performance serali esclusive a bordo della nave. Questo il programma completo:

24 febbraio – Disco Night: Per rivivere l'età dell'oro della dance.

25 febbraio – Old West: Un set ispirato alle atmosfere dei film western.

26 febbraio – Jolly Blue: Un mondo pop total denim e digitale.

27 febbraio – Happy Days: Un tuffo nella nostalgia più amata.

28 febbraio – Love Boat: Il gran finale dedicato ai lenti leggendari che hanno segnato intere generazioni.

Il programma delle cinque serate

Ognuna delle cinque serate del Festival di Sanremo avrà una particolarità: nella prima serata, quella di martedì 24 si esibiranno tutti e 30 i Big e le canzoni/Artisti verranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda di mercoledì 25 febbraio si esibiranno di nuovo 15 Big e ci sarà la votazione del pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Durante questa serata i giovani artisti delle Nuove proposte si sfideranno a coppie per scegliere i due finalisti. Nella terza serata di giovedì 26 si esibiranno i 15 Big restanti e votano ancora il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio, mentre le due Nuove proposte si sfideranno per la finale. Quella di venerdì 27, invece è la serata delle cover eseguite assieme a un ospite; voteranno il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio.

La serata di sabato vedrà esibirsi di nuovo tutti e 30 i Big e si sceglierà il vincitore del Festival. Le canzoni/Artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, mentre i cinque finalisti saranno votati dall pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà aggregato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale precedentemente stilata in Serata, al fine di determinare una classifica finale delle suddette 5 canzoni/Artisti.

I duetti e le cover della quarta serata

La quarta serata, quella del venerdì 27 febbraio è sempre una delle più attese. I 30 Big, infatti, hanno scelto uno o più ospiti per eseguire la cover di una o più canzonifacenti parte del repertorio italiano o internazionale. Ecco quali sono:

Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi (Lazza)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

Il regolamento del Festival

Il regolamento del Festival di Sanremo regola tutte e cinque le serate, oltre a dare una serie di regole per quanto riguarda artisti e discografiche. Nel testo sono regolate ciascuna serata, le votazioni, le canzoni ed eventuali esclusioni.

Le nuove proposte

Le Nuove proposte sono state durante le serate di Sanremo Giovani e Area Sanremo. Le audizioni di quest'ultima hanno decretato vincitori Blind, El Ma & Soniko con "Nei miei DM" e Mazzariello con "Manifestazione d’amore", mentre da Sanremo Giovani sono usciti vincitori Angelica Bove con "Mattone" e Nicolò Filippucci con "Laguna". I quattro si sfideranno durante la seconda serata del Festival, mercoledì 25 con due sfide che selezioneranno i due Giovani she si giocheranno la vittoria finale la sera successiva, querlla di giovedì 26 febbraio.

Il primafestival e il DopoFestival

Come successo anche lo scorso anno, il Festival avrà un'introduzione, col PrimaFestival e una coda quella del DopoFestival. A condurre il PrimaFestival che farà da apripista alle serate condotte da Carlo Conti e Laura Pausini saranno infatti Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moshlei. Il DopoFestival, invece, sarà condotto da Nicola Savino che guida la squadra del programma con Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi.

Quanto costano i biglietti per assistere a Sanremo

Ma quanto costano alla fine i biglietti per assistere al Festival di Sanremo? I prezzi, quest'anno, sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno. Per assistere il Festival dalla platea del Teatro Ariston bisognerà pagare 240 euro, mentre in galleria quest'anno costa 132 euro. Questo cambiamento di prezzo vale anche per la serata finale: in platea, infatti, costerà 875 euro a fronte dei 730 euro del 2025, mentre in galleria costerà 430 rispetto ai 360 dello scorso anno. C'è anche la possibilità di abbonarsi con un carnet che costerà 1.835 per la platea, mentre dalla galleria il prezzo sarà di 958 euro. I biglietti per questa edizione, però, sono già stati assegnati casualmente dopo una registrazione avvenuta lo scorso gennaio.