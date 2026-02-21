Levante a Sanremo 2026 per la sua consacrazione da cantautrice e le parole sull’Eurovision

Levante sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Sei tu”: l’esordio nel 2020 con Tikibombom e le polemiche sulla possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Levante sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Sei tu". Si tratta della terza partecipazione in gara per la cantautrice siciliana classe 1987. Il suo esordio all'Ariston arriva nel 2020 con il brano "Tikibombom", che si classificò al 12° posto nella graduatoria finale, diventando però una hit radiofonica e venendo certificata disco di platino FIMI. È tornata poi nel 2023 con "Vivo", un inno alla rinascita post-partum che si piazzò al 23° posto.

Durante le interviste pre-Sanremo ad Adnkronos, Levante ha dichiarato che in caso di vittoria non parteciperà all'Eurovision Song Contest, ribadendo una posizione già espressa in passato sulla partecipazione di Israele: "E siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio, non si può fare finta di niente. Non l’ho mai fatto. Non ce la faccio ad andare a casa del ladro".

Nella sua carriera ha pubblicato 5 album in studio: il fortunato esordio arriva nel 2013 con "Alfonso", che viene contenuta in "Manuale distruzione". Seguirà "Abbi cura di te", in cui viene contenuto il singolo "Ciao per sempre" nel 2015 e successivamente "Nel caos di sostanze stupefacenti". Il suo ultimo album, "Opera futura" del 2023, si concentra sull'esperienza della maternità dopo la nascita della figlia Alma Futura. Nel 2017 ha avuto anche l'opportunità di ricoprire il ruolo di giudice di X Factor 2017.

Levante sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettata dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così "Sei tu": "Racconta il desiderio di riuscire a esprimere le proprie emozioni e lo fa con un elenco di sensazioni fisiche, di tutto quello che la potenza dell'amore ci fa provare. Questo ritorno a Sanremo è molto sereno, ci ho messo 38 anni per essere più stabile e più centrata: credo di essere cresciuta sotto questo aspetto".