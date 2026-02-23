Il testo e il significato di Sei tu di Levante a Sanremo 2026: la riscoperta delle proprie emozioni

Levante, Sanremo 2026

Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, sarà tra i 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026, nella sezione Big, con la canzone "Sei tu". Si tratta della terza partecipazione in gara per la cantautrice siciliana classe 1987. Il suo esordio all'Ariston arriva nel 2020 con il brano "Tikibombom", che si classificò al 12° posto nella graduatoria finale, diventando però una hit radiofonica e venendo certificata disco di platino FIMI. È tornata poi nel 2023 con "Vivo", un inno alla rinascita post-partum che si piazzò al 23° posto. Con "Sei tu", Levante si lancia in una ballad a cui ha lavorato da sola, sia dal punto di vista autoriale, sia nella produzione musicale.

In questo senso, "Sei tu" di Levante a Sanremo 2026 fotografa come la cantante è riuscita a riscoprire le proprie emozioni, suggerite anche dallo stato d'animo e le sensazioni fisiche che esse provocano. Nel brano vengono descritte le prime fasi dell'innamoramento, della riscoperta: "Sento che sorrido e io non l'ho deciso, la vista mi abbandona un po', cerco la mia postura, divento la paura". Nel ritornello, Levante cerca di ribaltare la posizione del racconto, chiedendo al proprio partner di osservarsi con i propri occhi, scommettendo sulla sorpresa che riceverebbe: "Lacrimeresti tutto il mio stupore, se potessi vestire la mia pelle, vibrare del mio suono".

E proprio nelle battute finali del brano si dà spazio all'incapacità di poter descrivere a parole l'amore, se non attraverso le sensazione del proprio corpo: "Sapresti perché non ho trovato il modo per spiegare che cos'è l'amore, se l'amore sei tu". Parlando ai microfoni di RaiPlay, l'artista ha spiegato la natura viscerale del pezzo: "Racconta il desiderio di riuscire a esprimere le proprie emozioni e lo fa con un elenco di sensazioni fisiche, di tutto quello che la potenza dell'amore ci fa provare. Questo ritorno a Sanremo è molto sereno, ci ho messo 38 anni per essere più stabile e più centrata: credo di essere cresciuta sotto questo aspetto".